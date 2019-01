Victime d'une agression homophobe à Lille, un montpelliérain n'a pas pu porter plainte

Un montpelliérain de 34 ans, Farès Araoudiou, ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas pu porter plainte après avoir été victime d'une agression homophobe au centre ville de Lille. Les faits se sont déroulés mercredi 26 décembre. Farès était au bras de son compagnon lorsque trois individus les ont insulté. Il ne se laisse pas faire, parvient à les faire fuir. Il souffre néanmoins de deux côtes et une clavicule fêlées. Il est 22 heures, Le couple décide de se rendre au commissariat central de Lille. L'hôtel de police est fermé. Le couple explique alors à l'interphone ce qui s'est passé. "On n'a pas voulu prendre ma plainte. Ils m'ont expliqué qu'il fallait un certificat médical pour recevoir la plainte et on m'a fait comprendre que ce qui était arrivé était de notre faute. Que se tenir par le bras était une provocation" nous explique Farès Araoudiou encore ému une semaine après l'agression.

De retour à Montpellier dès le lendemain, le jeune homme se rend à la clinique Saint-Jean qui évalue quatre jours d'ITT, Incapacité Temporaire de Travail et prescrit vingt jours d'arrêt maladie. Il va, samedi 29 décembre, au commissariat de Montpellier où il dépose sa plainte. Les enquêteurs mandatent alors, comme la procédure le prévoit, un médecin légal pour évaluer précisément les ITT.

"Depuis cette affaire, je reçois beaucoup de commentaires et de messages de soutien. Apparemment, je ne suis pas le premier à qui ça arrive au central de Lille. Donc, il y a des questions à se poser quand même. Le commissariat de Lille aurait dû faire, comme ils ont fait à Montpellier, mandater un médecin légal pour m'examiner".

Farès Araoudiou explique néanmoins qu'il n'en veut pas à la police "qui fait un travail magnifique et qui est un métier totalement respectable (...). Ce n'est pas ou 0.0001 % de la profession qui ne fait pas son travail qu'il faut casser une profession."