Victime d'une chute en Dordogne, elle est évacuée sur une civière par la falaise

"En 15 ans d'ouverture du site, et plus d'un million de visiteurs, ça n'était jamais arrivé", sourit Jean-Max Touron, le directeur de la maison forte de Reignac à Tursac. Ce lundi après-midi, vers 15h, une visiteuse de 60 ans s'est tordu le pied sur une marche en descendant du dernier étage de la maison forte. Les secours se sont déplacés sur place, et notamment l'équipe spécialisée pompier SNPM (secours en milieu périlleux et montagne).

30 mètres de haut

"C'était très compliqué pour la descendre", raconte Jean-Max Touron. L'escalier est très étroit, et la victime ne pouvait plus marcher. Les onze pompiers présents ont donc décidé de l'évacuer par la paroi. La femme, allongée sur une civière a donc été descendue sur près de 30 mètres, "totalement dans le vide", ajoute le directeur du site. Les secours suspectent une fracture à la cheville.