Victime d'une cyberattaque, le CHU de Brest retrouve peu à peu un fonctionnement normal

Depuis 15 jours, le CHU de Brest fonctionne en mode dégradé. Impossible ou presque pour les équipes d'envoyer des mails, de transmettre des résultats, de se connecter à des bases de données extérieures. En cause, une cyberattaque qui a visé le CHU le 9 mars dernier. Des intrusions frauduleuses ont été détectées.

C'est l'Anssi, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a alerté l'hôpital brestois de cette cyberattaque ; "La décision a été alors prise de couper le CHU d'internet, ça s'est décidé en une heure", a détaillé Samuel Rejiba, le directeur des systèmes d’informations du CHU de Brest lors d'un point presse vendredi 24 mars. "Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais on a réagi suffisamment rapidement pour que cette attaque n'aille pas jusqu'au bout."

"Le soin a été maintenu"

Aucune fuite de données n'est donc à déplorer et surtout les logiciels malveillants n'ont pas eu le temps de chiffrer les données, rendant l'ensemble des systèmes inopérants. Mais cela a tout de même compliqué la vie des soignants. "La médecine d'aujourd'hui est très informatique et donc quand le numérique vient à défaillir, on est embêté", a expliqué Eric Stindel, président de la commission médicale d’établissement du CHU de Brest.

"Quand chez vous votre ordinateur ne marche pas, vous prenez un papier et un stylo et bien c'est ce qu'on a fait", a-t-il souligné. "Cela a permis de n'annuler aucune intervention, aucun geste programmé, d'assurer les consultations et de suivre les patients", a détaillé Eric Stindel, "le soin a été maintenu".

Remise en route progressive

Désormais, les choses rentrent peu à peu dans l'ordre. Les applications sont progressivement accessibles, les agents peuvent envoyer et recevoir des mails. La prise de rendez-vous par internet est de nouveau possible tout comme l'envoi de résultats médicaux. L'accès a certains sites internet est de nouveau rétabli. Mais tout cela prend du temps. Un retour complet à la normale n'est pas attendu avant plusieurs semaines.