Victime de maltraitance quand il était enfant, Thierry Beccaro rompt le silence

"Mon père était un monsieur formidable, drôle et plein de talent. Mais il avait ses démons : l'alcool". Dans son livre Je suis né à 17 ans, c'est avec pudeur, émotion mais aussi détermination que Thierry Beccaro se remémore ce qu'il a longtemps caché. " Quand il était saoul, le moindre prétexte conduisait à des raclées". Un regard, un geste, un résultat scolaire pas assez bon. Les coups qui pleuvent parfois sous les yeux de sa petite soeur Valérie. Et ce sentiment d'incompréhension et d'injustice. " Un enfant ne comprend pas ce qu'il lui arrive, sauf s'il a fait une grosse bêtise. Il n'a pas la structure psychologique pour comprendre ce qui se passe donc il se dit "j'ai forcément fait quelque chose de pas bien". Et moi ce que j'explique dans le livre, c'est que je ne pouvais rien faire de mieux que de ne pas faire de mal". Jusqu'à protéger ses parents en se taisant. Longtemps. Il a fallu des années de travail, de psychanalyse pour qu'il mette des mots sur cette enfance douloureuse. "Si je n'en ai pas parlé avant, c'est aussi parce que, dans ces cas là, on pense qu'on est seul à subir ce genre de choses. J'ai écrit ce livre pour témoigner et je me suis aperçu que cela a permis de libérer la parole d'un tas de gens qui ont vécu ou qui vivent la même chose. Ils sont passés par ce chemin difficile".

Rompre aussi le silence de l'entourage. Dans son livre, Thierry Beccaro ne comprend pas pourquoi ni sa mère, ni ses grands parents, ni les voisins qui entendaient forcément les cris et les pleurs, n'ont pas réagi. " Ils devaient bien se rendre compte pourtant mais il y avait cette espèce d'omerta. Aujourd'hui c'est encore difficile pour les instituteurs d'alerter, d'aller voir les parents pour leur dire qu'il y a un problème. Mais alerter ce n'est pas dénoncer" répète Thierry Beccaro. Des progrès ont été faits reconnait le comédien. "Il y a un numéro spécifique pour les enfants qui sont témoins ou victimes de violence : c'est le 119". Mais il reste encore beaucoup de travail pour endiguer ce fléau. Selon une étude de l'Inspection générale des affaires sociales. En France, un enfant est tué par l'un de ses parents tous les cinq jours en moyenne. C'est pour cette raison que Thierry Beccaro multiplie depuis quelques mois, depuis la sortie du livre, les interviews et les salons littéraires. Il sera demain mercredi 29 janvier, à 18H à la librairie Doucet au Mans, pour une séance de dédicaces.

Je suis né à 17 ans, le livre de Thierry Beccaro, aux éditions Mon Poche