Victime de plusieurs malaises, un jeune footballeur mayennais secouru par le public près de Laval

Samedi 13 novembre, au stade Claude-Bablon de Saint-Ouën-des-Toits, près de Laval. L'arbitre siffle la fin du match opposant les footballeurs U18 du FC HBG, le club local, à l'équipe de Renazé. Soudain, un joueur de l'équipe visiteuse, âgé de 17 ans, s'approche de la tribune et s'effondre. Une histoire révélée par nos confrères de Ouest-France. "Il a dit : _"Je ne vois plus rien !" Il a voulu s'accrocher à la rembarde, puis il est tombé_", raconte à France Bleu Mayenne Martin Jégu, l'entraîneur du FC HBG.

Il n'a plus de pouls, il n'a plus de pouls ! - Martin Jégu, entraîneur U18 du FC HBG

"Vu que les supporters étaient juste devant, ils se sont dépêchés pour le prendre en charge rapidement", ajoute le coach. Le garçon "a du mal à respirer, à se calmer, et deux fois on a dit : "Il n'a plus de pouls, il n'a plus de pouls !""

Parmi les supporters qui volent au secours du jeune footballeur, une infirmière, diplômée récemment : "C'est elle qui a fait les soins durant les vingt minutes où on attendait les pompiers. Heureusement qu'elle était là, parce que sans une personne du médical, on aurait beaucoup de mal. Le joueur est reparti le soir, avec ses parents, et tout va bien aujourd'hui."

Une formation premiers secours envisagée

Les dirigeants du club sont encore marqués, 48 heures après. Mickaël Maussion, le président du FC HBG, veut réagir : "Que certains joueurs, au moins un, aillent voir ce que c'est les premiers secours. _Ils vont aller faire des formations_, on va essayer d'en proposer."

La formation aux premiers secours, appelée PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) peut être réalisée par tous, chez les pompiers et dans une vingtaine d'associations comme la Croix-Rouge.