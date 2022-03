Victime de violences conjugales à Saint- Nazaire, Éva n'a "plus envie de vivre"

Depuis bientôt trois semaines, Éva Grapignon est terrorisée. Cette jeune femme de 26 ans habite à Saint-Nazaire, elle a découvert que son ancien compagnon, condamné pour des violences commises contre elle, vient d'être remis en semi-liberté.

"Je n'ai plus envie de vivre", souffle en sanglots, Éva Grapignon. Cette jeune femme de 26 ans a été victime de violences conjugales, avec des séquelles vie. Son ancien compagnon a été remis en semi-liberté, depuis elle n'ose plus sortir de chez elle et vit dans la peur d'être de nouveau agressée. La justice vient de la doter ce mardi d'un téléphone grave danger, mais Éva reste inquiète.

Cinq victimes

Elle ne sort quasiment plus de chez elle, il est évidemment impossible de dire où elle habite actuellement. "Depuis deux semaines je ne dors plus, je demande à mon médecin de me donner des anxiolytiques", confie-t-elle. Dans son appartement, elle vit avec son chat et son chien. Elle nous reçoit avec sa sœur, cette dernière est aussi souvent qu'elle peut avec Éva pour passer du temps avec elle. Traumatisée, Éva n'ose pas reprendre un travail de peur de croiser son ancien compagnon.

C'est une une association mandatée par le parquet de Saint-Nazaire qui a prévenu Éva Grapignon de la remise en semi-liberté de son ancien compagnon. Selon nos informations, au moins cinq femmes différentes ont été victimes de violences de la part de cet homme. Après une condamnation suite à une plainte d'une autre victime, Élisa, ce dernier a de nouveau été condamné suite à une plainte déposée par Éva.

Éva Grapignon garde tous les documents au sujet de ces violences conjugales dans un grand classeur. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Cette jeune femme blonde est marquée à vie. Elle n'entend plus correctement de son oreille droite, "il m'a perforé le tympan" précise-t-elle. Avec ses mains aux ongles violets, elle attrape un énorme classeur dans lequel il y a tous les documents relatifs à ces violences. Des dizaines de pages de procès verbaux, de rapports médicaux, un courrier envoyé à Emmanuel Macron. "Le garde des Sceaux aussi m'a répondu", souligne Éva.

Opérations chirurgicales

Avec des cicatrices sur le bras, le haut de la jambe, sur le visage, cette dernière est marquée physiquement à vie de cette rencontre faite à 22 ans. "J'ai entendu trop de fois, t'es grosse, t'es moche, il m'a rendu faible", raconte-t-elle. Pourtant, Éva dégage un calme impressionnant, elle déroule les souvenirs de mois où la violence était banalisée, les fractures devenues habituelles, "j'en ai eu plus d'une dizaine". Après les coups, vient la reconstruction. Éva a subi cinq opérations chirurgicales pour reconstruire son visage, des séances chez un kinésithérapeute pour de la rééducation. Mais elle ne se voit pas reprendre une vie normale.

Après elle, il y a eu une autre victime, Élisa, 24 ans aujourd'hui. Cette dernière a vécu moins de violences physiques. "Je me suis dit que j'ai échappé au pire, heureusement que je n'ai jamais habité avec lui parce que sinon c'était foutu pour moi", dit-elle avant s'effondrer en larmes. Tout son passé, Élisa l'a découvert après avoir porté plainte, parce qu'elle a rencontré Éva.

Depuis plusieurs semaines, la jeune femme n'ose quasiment plus sortir de chez elle par peur de croiser son ancien compagnon © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Il n'attendait que ça qu'on soit enfermés ensemble, détaille Élisa. Je ne comprends pas ce qu'ils attendent, que quelqu'un soit tué ?" Une interrogation quotidienne pour ces deux victimes. Depuis le premier février, les victimes de violences conjugales doivent être prévenues de toute remise en liberté ou semi-liberté de la personne condamnée. "Je me suis effondrée dans mon ascenseur quand j'ai ouvert la lettre", relate Élisa.

Se reconstruire

La mère d'Élisa se souvient de cette période, aujourd'hui elle continue de s'en vouloir. Ne pas avoir vu plus vite les violences, c'est cela le plus difficile pour elle. "Il est venu chez nous pour dîner, et le soir même il a tapé ma fille", souffle-t-elle. Dans sa vie quotidienne elle s'est retrouvée face à de violentes réflexions. "Plusieurs personnes proches m'ont demandé pourquoi ma fille n'était pas partie, j'ai été déçue d'entendre ça à notre époque", raconte-t-elle.

De son côté, Éva Grapignon reste dans l'attente, elle a déposé plainte pour viol le 18 avril 2020, après avoir longuement hésité. Elle confie avoir été abusé plusieurs fois pendant sa relation avec son ancien compagnon. Pour l'instant, la jeune femme et son avocate essaient de réunir suffisamment de preuves pour faire avancer son dossier.