Victimes de deux accidents en une semaine, les agents de la DIR Est cessent le travail à Fléville-devant-Nancy

Les photos des camion des agents de la DIR Est, éventrés après deux chocs avec deux camions en une semaine, sont impressionnantes. Très secoués, les "hommes en orange" de Fléville-devant-Nancy, le centre où travaillent les deux équipages accidentés, ont exercé leur droit d'alerte ce mardi 17 mai (l'équivalent du droit de retrait chez les chauffeurs de bus). Il devraient reprendre le travail mercredi.

Le fracas du choc reste en tête

Le camion a percuté le fourgon par l'arrière lorsque ce dernier terminait un chantier mercredi 11 mai. Sous le choc, les vitres ont explosées, blessant un des agents à bord. © Radio France - Louise Thomann

"A cinq secondes près, les collègues étaient devant le fourgon en train de remettre un panneau. Et là ... On aurait pu avoir trois morts."

D'abord, il y a eu ce choc avec un camion à Toul, dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 mai, qui a arraché la portière ventrale et fracassé les gyrophares du fourgon. Et puis lundi 16 mai, la goutte d'eau qui fait déborder le vase : un semi-remorque qui rappe sur toute la longueur le véhicule d'intervention à Benney en début d'après-midi. A chaque fois, les agents étaient à l'intérieur.

Le reportage dans le centre de la DIR Est à Fléville-devant-Nancy. Copier

L'impact a même brisé les gyrophares présents sur le toit du véhicule d'intervention. © Radio France - Louise Thomann

C'est peut-être ce qui leur a sauvé la vie raconte Yohann, un chef d'équipe du centre. "A cinq secondes près, les collègues étaient devant le fourgon en train de remettre un panneau. Et là ... On aurait pu avoir trois morts." Un des agents a été blessé par les éclats de la vitre qui a explosé lors de l'impact avec un camion ce lundi.

"Le collègue qui a été tapé est proche de la retraite. C'est terrible de se dire qu'on peut être à la retraite un jour, et dans une boîte en bois le lendemain."

Le choc de ce lundi était heureusement moins violent, mais le semi-remorque a raclé le fourgon sur toute la longueur, l'envoyant voler sur le côté. © Radio France - Louise Thomann

Tout le centre est profondément marqué

Les conséquences psychologiques sont bien là, explique Sabine Hauer, la cheffe de centre d'exploitation de Fléville. Ancienne agente des routes, quand elle voit les carcasses des deux fourgons accidentés, elle se souvient du vacarme de tôle froissée quand elle avait été percutée elle aussi. "Le collègue qui a été tapé est proche de la retraite. C'est terrible de se dire qu'on peut être à la retraite un jour, et dans une boîte en bois le lendemain."

Le vacarme de la tôle froissée hante encore Sabine Hauer, la cheffe du centre de Fléville-devant-Nancy et ancienne agent des routes. Copier

Bien sûr, Christophe et ses camarades savent qu'ils exercent un métier à risque. "On va au travail, mais on ne sait pas si on va rentrer." "On veut juste pouvoir rentrer chez nous le soir" s'emporte Yohann, rendu fou par les incivilités et le manque de considération des conducteurs. "Respectez-nous!" "Nous ne sommes pas des pions!" renchérit Christophe.

La DIR Est n'exclut pas de porter plainte

La DIR-Est met en place un accompagnement psychologique quand il y a des accidents. Elle étudie également ces deux dossiers, et ne s'interdit pas de porter plainte si elle estime qu'il y a un "manquement délibéré à l'obligation de prudence" de la part des chauffeurs de poids-lourds.