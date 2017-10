Victimes de viol : la difficulté de rompre le silence

Le nombre de témoignages de femmes victimes de viols, d'agressions ou de harcèlement sexuels explose depuis la médiatisation de l'affaire Weinstein. En Sarthe, deux femmes ont choisi de raconter ce qu'elles ont vécu pour inciter les victimes à rompre le silence. Leurs prénoms ont été modifiés.

Emmanuelle avait 27 ans quand elle a été violée par son médecin. " Il m'a entraînée sur le divan, il m'a déshabillée. Je n'ai rien vu venir car j 'avais confiance en lui. Je n'ai pas réussi à crier alors qu'il y avait du monde dans la salle d'attente". Ce traumatisme, Emmanuelle va le garder longtemps pour elle " à cause de la honte, de la culpabilité. On a envie de se cacher chez soi. On a l'impression que c'est marqué, que tout le monde nous regarde comme une criminelle"

Emmanuelle a été violée par son médecin quand elle avait 27 ans. C'était il y a presque 30 ans. Pendant longtemps, elle est restée muette, minée par un sentiment de culpabilité Copier

Toutes les femmes victimes de viol se sentent coupables

Mathilde avait 16 ans quand elle a été violée. Comme beaucoup de victimes, elle s'est ensuite murée dans le silence. "Parce qu'on a honte, parce qu'on culpabilise. On a l'impression que c'est de notre faute. Du coup on a du mal à dire les choses car on n'arrive pas à mettre des mots dessus. J'ai tenté d'en parler à ma famille mais je n'ai pas été comprise car je n'ai jamais parlé de viol". Toutes ces femmes sont habitées par ce sentiment de culpabilité analyse Elizabeth Taillens, psychiatre au Mans, aujourd'hui à la retraite. " Elles se disent : qu'est ce que j'ai fait ? Est-ce que ma robe était trop courte? Est-ce que j'ai eu des gestes qui pouvaient faire penser que... Comme si les hommes ne pouvaient pas contenir leurs propres désirs sexuels".

Elizabteh Taillens, psychiatre au Mans : "toutes les femmes qui ont subies un viol, se sentent coupables" Copier

Et quand une victime de viol arrive en fin à en parler, elle n'est pas toujours entendue raconte Mathilde. "On essaye de tirer la sonnette d'alarme et comme personne ne réagit, on finit par croire que c'est normal. Et quand, enfin, on arrive à être entendue, il est trop tard pour la justice".

Mathilde estime qu'il faut écouter les femmes victimes de viol avant de les juger Copier

Trop tard, c'est à dire, une fois passé le délai de prescription. Depuis le 1er mars, il a doublé, passant de dix à vingt ans pour les crimes à partir de la date des faits. Emmanuelle, qui a été violée par son médecin en 1989, regrette de s'être réveillée trop tard comme elle dit. " Je m'en veux énormément car il a fait beaucoup de dégâts à cause de mon silence. Je ne pourrais jamais réparer çà mais si au moins le matin, je pouvais me lever en me disant que je suis certaine qu'il ne peut plus nuire à personne, cela me soulagerait énormément". Emmanuelle et Mathilde ont réussi à se reconstruire mais elles restent marquées à vie par ce qu'il leur est arrivé. " On a du mal à faire confiance après cela, on a tendance à penser qu'on va tomber sur des personnes malveillantes". C'est pour cela qu'Emmanuelle et Mathilde ont accepté de raconter leur histoire. Pour que d'autres victimes trouvent le courage de dénoncer les coupables...les vrais, ceux qui ont abusés d'elles. Selon les estimations de l’Observatoire national de la délinquance (2009), le viol donne lieu à moins de 10 % de plaintes, 3 % de poursuites judiciaires et entre 1 et 2 % de condamnations.