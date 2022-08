"On vide un océan à la petite cuillère" : maigre bilan des opérations anti-rodéo urbain dans le Haut-Rhin

Une réaction d'envergure aux résultats peu probants. Près d'une semaine après l'assassinat d'un Afghan à Colmar sur fond de rodéo urbain, les vastes opérations de contrôles routiers menées dans le Haut-Rhin n'ont abouti qu'à une seule condamnation. Si l'initiative du ministère de l'Intérieur s'avère louable, la méthode et les moyens employées restent insuffisants, estime le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale, Michel Corriaux.

Au total ce vendredi soir, les forces de l'ordre du Haut-Rhin épaulés par 60 collègues de la CRS 8 puis de la CRS 10 ont procédé à 842 contrôles routiers, verbalisé 81 personnes, saisi sept véhicules, interpellé quatre contrevenants, dont deux placés en garde à vue. L'un d'entre eux, jugé en comparution immédiate, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis.

à lire aussi Rodéos urbains : Gérald Darmanin annonce une nouvelle intensification des contrôles

"C'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose", tranche le syndicaliste policier, en poste à Colmar. "Nos collègues ont été mobilisés trois fois par jour pour faire des contrôles routiers. Ce n'est pas inutile, car il y a des problématiques d'alcoolémie au volant, de stupéfiants, d'infractions routières, de comportements dangereux, admet Michel Corriaux, je ne veux pas mésestimer l'importance de cette mission. Mais là pour les rodéos, ce qu'on est en train de faire, c'est vider un océan avec une petite cuiller".

Une lutte efficace contre les rodéos urbains doit être fondée sur trois piliers, avance le policier. Le syndicat Alliance réclame une réponse pénale plus ferme. Les auteurs de rodéos urbains s'exposent depuis un loi des moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre "il manque au moins 30 policiers à Colmar", affirme-t-il, et "protéger davantage juridiquement nos collègues, pour qu'il puissent effectuer un toucher tactique sur les véhicules qui s'enfuient". En d'autres termes, le "toucher tactique" consiste à faire chuter les scootéristes et motards.