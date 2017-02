VIDEO - Théo dit merci à tous ceux qui l'ont soutenu

Deux semaines après son arrestation violente à Aulnay-sous-Bois, Théo est sorti de l'hôpital jeudi. Il a voulu dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Regardez la vidéo qu'il a réalisée, entouré par sa mère et par sa sœur.

Après quinze jours d'hôpital, Théo, 22 ans, victime d'une arrestation violente à Aulnay-sous-Bois, a posté un message sur le Facebook de Justice pour Théo pour tous ceux qui l'ont soutenu. Sur la vidéo, il est entouré par sa mère et par sa sœur.

Un grand grand merci à chacun d'entre vous : Théo

"Grâce à Dieu, je suis sorti de l'hôpital sur mes deux jambes. J'étais entré en fauteuil roulant, en très mauvais état", dit-il. "Je tenais à faire une vidéo pour vous dire un très très grand merci, à chacun d'entre vous.... Toutes les lettres que vous m'avez écrites m'ont fait très plaisir et m'ont donné beaucoup de force... C'est toutes vos visites qui m'ont tenu debout... Je tenais à dire un très très grand merci à toutes les personnes de toutes les générations dans toute la terre entière qui m'ont soutenu". Théo précise qu'il est encore très fatigué, que sa blessure n'est pas encore guérie mais qu'il a préféré sortir de l'hôpital pour retrouver sa famille. Il assure qu'il va répondre à tous les courriers qu'il a reçus.

"L'affaire Théo" déclenche des tensions dans les banlieues

Le jeune homme s'était fait violemment interpeller le 2 février 2017 dans le quartier de la Rose des vents à Aulnay-sous-Bois. Conduit à l'hôpital, il avait affirmé avoir été agressé. Il avait raconté que quatre policiers l'avaient frappé, insulté et qu'il avait été violé avec une matraque télescopique. Les quatre policiers ont été mis en examen dont l'un pour viol.

Cette affaire a déclenché de nombreuses réactions et des manifestations. Depuis le 2 février 2017 et malgré les appels au calme de Théo, des élus et des associations, des affrontements ont eu lieu avec la police. Des casseurs ont dégradé des voitures, des vitrines et des abribus, à Paris, en Ile-de-France et dans plusieurs villes en France.