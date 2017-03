VIDEO - 10.000 armes de guerre saisies dans le nord de l'Espagne

Mitraillettes, obus, et armes anti-aériennes : l'arsenal est impressionnant. Six perquisitions ont été menées, notamment en Catalogne et au Pays Basque. Un homme a notamment été arrêté près de Gérone.

Les photos sont impressionnantes. Plus de 10.000 armes de guerre ont été saisis par les policiers espagnols, en Catalogne, au Pays Basque et en Cantabrie. Six personnes ont a été arrêtées, dont un homme à Olot, près de Gérone.

Fusils, pistolets, obus et des mitrailleuses anti-aériennes : l'arsenal était destiné "au crime organisé et à des terroristes". La saisie a eu lieu en janvier, mais la police espagnole dit avoir eu besoin de plusieurs semaines pour faire l'inventaire de cette "énorme quantité d'armes".

Le groupe "achetait légalement de l'armement inutilisé, avant de le remonter et de le vendre ensuite au crime organisé et à des organisations terroristes", assure la police espagnole dans un communiqué.

Plus de 9.000 fusils réactivés

Les trafiquants présumés disposaient d'un atelier où ils "réactivaient" les armes acquises, dont plus de 9.000 fusils de type Cetme ayant équipé l'armée espagnole pendant des décennies, mais aussi "près de 400 obus et grenades".

La police affirme également avoir saisi des revolvers et pistolets et des instruments pour falsifier les numéros de série des armes et leur documentation.