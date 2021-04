VIDEO-"Quand on regarde les chiffres, le laxisme des juges n'existe pas" dit le président du tribunal de Tours

Prison, travaux au palais de justice, accusation de laxisme judiciaire... Pour en parler, Christophe Régnard le président du tribunal judiciaire de Tours était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi :

"Le problème c'est que la maison d'arrêt de Tours date des années 30. Elle est quand même un peu vétuste. Elle est en plein centre-ville ce qui pose des tas de problèmes de sécurité parce qu'il y a des projections plus faciles que dans des prisons modernes à l'extérieur des villes. Mais surtout, c'est le nombre de détenus qui pose problème. _Pour 145 places officielles, nous avons 180 à 190 personnes accueillies et hébergées_, comme on dit".

Pour une population comparable, le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran fait 800 places"

Quand on compare avec des départements comparables au nôtre comme le Loiret, le centre pénitentiaire à Orléans-Saran fait 800 places pour 650.000 habitants. Nous, nous avons une maison d'arrêt de 145 places pour 605.000 habitants. Cette configuration très dégradée à Tours se fait au détriment des surveillants pénitentiaires et des détenus parce que tout le travail, tout le suivi psychiatrique etc.. ne peut pas se faire dans les mêmes conditions qu'à Orléans.

Faut-il un observatoire de la réponse pénale comme le réclame le syndicat Alliance ?

Selon ce syndicat de police, il y a trop de différences entre la peine encourue selon le Code pénal, la peine effectivement prononcée par le tribunal et la peine qui est réellement effectuée. " _Le syndicat Alliance, ça fait 15 ans qu'ils disent la même chose, qu'ils sont anti-magistrats par principe_. Ce qu'ils n'ont pas compris c'est qu'entre la procédure de police qu'ils mènent et qui est très difficile pour apporter la preuve, et puis nous, notre audience et l'exposé des avocats, il y a un regard différent.

Quant aux peines, il y a ce qui est prononcé et après il y a l'exécution. C'est la loi. _Ce n'est pas les magistrats qui font la loi. Le principe d'aménagement des peines, c'est la loi qui nous l'impose_. Et c'est assez surprenant d'entendre ceux qui étaient les plus grands supporters du président Sarkozy à l'époque. C'est justement lui qui avait étendu les crédits de réduction de peine et les remises de peine au maximum parce qu'il y avait déjà un problème de surpopulation carcérale.

Donc moi je veux bien dire tout et n'importe quoi, le laxisme des juges, quand on regarde les chiffres bruts, il n'existe pas. C'est juste dans l'imaginaire. Toutes les études internationales montrent que quand on organise la sortie de prison, c'est mieux que des sorties sèches, c'est à dire qu'on a moins de récidive".

A quand la fin des travaux au palais de justice ?

"Nous devions avoir la livraison de l'entrée principale du palais et des nouvelles salles le 9 avril mais une entreprise a fait défaut. C'est reporté sans date précise, mais _on espère que ça sera pour l'automne avec 22 mois de retard._"