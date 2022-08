VIDÉO - 25 ans de la mort de Lady Di : retour sur un drame qui a bouleversé le monde entier

Le 31 août 1997, la princesse Diana mourrait suite à un accident de voiture à Paris. France Bleu vous propose de revenir sur les circonstances et la vive émotion que ce drame à provoqué en France et dans le monde.

Il y a 25 ans disparaissait la princesse des cœurs. Le 31 août 1997, Lady Di est victime d'un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris, en compagnie de son nouveau compagnon Dodi Al-Fayed, tué sur le coup, tout comme leur chauffeur, le garde du corps de la princesse est lui gravement blessé. Diana succombera à ses blessures dans la nuit. Le drame provoque une onde de choc mondiale.

Princesse de conte de fées mue en jeune femme moderne qui avait ébranlé la monarchie, Diana reste 25 ans après sa mort une icône, désormais sanctifiée par ses deux fils, les princes William et Harry. La mort de la princesse de Galles à 36 ans à Paris, pourchassée par les paparazzis, l'a figée à jamais dans le temps à la manière d'une Marilyn : belle, jeune, tragique, et associée aux causes humanitaires qui lui étaient chères.