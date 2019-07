VIDEO - 46 hectares de céréales détruits par les flammes à Leyr

Parmi leurs très nombreuses interventions liées à la canicule ce jeudi, les pompiers de Meurthe-et-Moselle ont lutté contre un impressionnant front de flammes à Leyr et Montenoy.

Leyr, France

Des céréales sur pied et non des chaumes. Une production qui part en fumée. 46 ha de champs cultivés ont été ravagés par un incendie ce jeudi 25 juillet sur les communes de Leyr et Montenoy, au nord de Nancy.

24 pompiers sont intervenus avec 6 véhicules au total et ont lutté contre un impressionnant front de flammes, comme en atteste la vidéo diffusée par le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS 54). Le plateau de La Rochette, une forêt à proximité, n'a pas été touché.