VIDEOS - 54 blessés dont un grave dans un accident de train à Barcelone

Un train régional a percuté un heurtoir en bout de ligne ce vendredi matin, dans une gare de la capitale catalane. Les voyageurs ont été surpris, alors qu'ils étaient debout, prêts à descendre sur le quai.

54 personnes ont été blessées ce vendredi matin lors d'un accident de train dans une gare de Barcelone, l'Estació de França. Un passager a été gravement touché.

Selon un message des services d'urgence de Catalogne publié sur Twitter à 10h40, le bilan final est de "54 blessés, dont un grave, 19 moins graves et 34 légers".

BALANCE FINAL @semgencat accidente Estació #França

54 atendidos:

1 grave

19 menos graves (entre ellos maquinista)

34 leves#protecciocivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) July 28, 2017

L'accident s'est produit à 7h15 quand ce train régional a heurté la fin de la voie dans la gare de France, en plein centre historique de Barcelone. Ce Rodalies (train régional) était parti à 6h00 du matin de la gare de Sant Vicenç de Calders, dans la province de Tarragone, à environ 70 km.

Des images vidéo diffusées par des amateurs montraient l'avant du train complètement enfoncée sur près de deux mètres.

Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) July 28, 2017

"Les gens tanguaient et se cognaient les uns contre les autres" - une passagère

"Au moment du choc, on a eu la sensation de vivre un tremblement de terre. Les gens tanguaient et se cognaient les uns contre les autres. Beaucoup étaient debout et sont tombés par terre, et j'ai vu plusieurs personnes avec des coupures à la tête et sur le visage provoquées par la chute", à déclaré au quotidien catalan La Vanguardia une voyageuse, Lidia, qui se trouvait dans le premier wagon.

El maquinista del tren accidentat a l'estació de França, entre els 18 ferits menys greus https://t.co/VUfZbRCxeCpic.twitter.com/ABbKS7n7bS — 324.cat (@324cat) July 28, 2017

Enquête ouverte

Selon la radio Cadena Ser, l'ensemble des rues autour de la station ont été coupées à la circulation pour permettre aux services de secours d'accéder à la station, destination finale du train, autour de laquelle on pouvait observer un ballet d'ambulances.

De nombreux passagers étaient debout dans le train bondé au petit matin, ce qui aurait aggravé le bilan des blessés. Certains blessés étaient traités directement sur place selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, qui montraient cependant des voyageurs aux visages calmes.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident, a annoncé Renfe qui a déclenché son "plan d'assistance aux victimes et à leurs familles".

L'accident s'est produit en plein mouvement de grève dans les services ferroviaires espagnols, qui avaient prévu d'assurer environ 66% du trafic sur ces lignes catalanes aux heures de pointe.

Le train, a précisé une porte-parole des services de secours, était en principe prévu pour cinquante personnes, mais on ignore combien de passagers s'y trouvaient réellement.