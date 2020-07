VIDÉO - 80 pompiers de Haute-Garonne mobilisés sur l'incendie d'un bâtiment agricole au sud de Toulouse

Mardi soir, 80 pompiers de Haute-Garonne ont été mobilisés à Cassagne, dans le Comminges, pour un feu dans une ferme. Il n'y a pas eu de blessé et les brebis sont saines et sauves. La bergerie et la fromagerie n'ont pas brûlé, contrairement au bâtiment contenant de la paille et du matériel agricole.