VIDÉO - Rancho le labrador fête sa première année comme chien d'assistance judiciaire à Nîmes

Il s'est rendu indispensable dans les bureaux et couloirs du tribunal judiciaire de Nîmes. Rancho a tout d'une mascotte. Cela fait un an que ce chien labrador aide les victimes (mais pas seulement) à se rassurer, pour libérer leur parole. Une aide psychologique, comme une peluche, mais vivante. Rancho est formé par Handi-Chiens, il est basé au SDIS du Gard, à la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Gilles.

Depuis un an, Rancho a aidé une quinzaine de personnes. Il intervient pour différents types de procédures : crime, délit flagrant, enquête préliminaire, information judiciaire.

"Rancho ? Un super-héros protecteur !" - Marion Deler, avocate au barreau de Nîmes

Maître Cécile Bargeton, avocate au barreau de Nîmes, a fait appel à ses services, pour aider un adolescent : ses parents, dans le cadre d'un procès devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, avaient contesté des mesures de la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées. L'enfant avait dû gérer son stress à l'audience, devant des magistrats : "Rancho ne fait... rien, à ce moment-là. Son rôle, c'est plus de rester à côté de l'enfant, soit la tête posée sur ses genoux, et être une présence rassurante. Il est entraîné pour se coucher, voire s'endormir. Comme un doudou. Sa simple présence rassure les enfants. Le chien absorbe le stress et le prend pour lui."

Le chien est spécialement formé pour rester aux côtés de la personne durant tous les actes de la procédure pénale, "sans se manifester" (auditions, confrontations, expertises) et pendant l'audience de jugement.

Pour sa première année, il n'a pas soufflé de bougie, mais a quand même reçu un cadeau d'anniversaire : une gamelle !

Rancho est aussi intervenu, par exemple, fin janvier pour deux petites filles de 8 et 10 ans au tribunal pour enfants de Nîmes. Elles avaient été agressées sexuellement par leur grand frère. La présence de Rancho les a aidées à surmonter cette épreuve, comme le raconte Marion Deler, avocate elle aussi au barreau de Nîmes. "Venir à l'audience, c'était important pour elles de venir, pour tourner la page, et se reconstruire (...) Quand la petite fille était très inquiète, Rancho s'est immédiatement collé à elle, il a senti que ça n'allait pas et qu'il fallait qu'il soit présent à ses côtés"

Particularité de Rancho : quand il "absorbe le stress", cela se voit physiquement. Jérôme Lapp, adjudant-chef des sapeurs-pompiers du Gard, est le pompier référent de Rancho : "Dès que le chien a fini de travailler, ça se voit par des petites pellicules blanches (...) et ensuite, il dort,mais vraiment ! Après un procès à Marseille, il était vraiment dans les bras de Morphée !". En général, Rancho est amené par séquences de 2h à 2h30.

Hélène Mordacq, avocate à Nîmes, est aussi présidente de l'association Via Femina Fama, qui vient en aide aux femmes et enfants maltraités. Elle envisage d'utiliser Rancho ou un chien équivalent pour son association.

