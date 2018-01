Les gendarmes du peloton d'autoroute de Valence ont repéré une vidéo sur internet, où une moto et une Mercedes se lancent dans une course sur l'A7, dans la Drôme. Ils atteignent les 280 km/h. Les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'aux propriétaires qui ont été placés en garde à vue, ce jeudi.

Drôme, France

Arrêtés pour un très grand excès de vitesse... trois mois après les faits.

Les gendarmes de l'EDSR de la Drôme ont arrêté un motard marseillais et une automobiliste Valentinoise ce jeudi matin.

En octobre dernier, ils s'étaient amusés tous les deux en se lançant dans une course sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Et c'est grâce à la vidéo tournée par le motard et mise en ligne sur internet que les gendarmes ont remonté leur piste

Dessus, on y voit l'avant de la moto, qui approche d'une mercedes AMG GTS noire... une voiture de sport qui coûte dans les 150.000 euros.

Ils se trouvent aux abords de Saint-Rambert-d'Albon, en direction du Nord, vers le col du Grand Bœuf.

Extrait sonore de la vidéo avant sa suppression.

Des pics de vitesse à 280 km/h

La voiture accélère brutalement, le motard la suit. Sur la vidéo les images défilent très vite. Y compris dans une zone de travaux pourtant limitée à 110 puis 90 km/h.

La vitesse autorisée est largement dépassée d'après les gendarmes qui ont retrouvé la vidéo sur internet. Après investigations et calculs, ils estiment à 280 km/h les pointes de vitesse atteintes.

La moto KTM saisie après la course sur l'A7 en octobre 2017 - Gendarmerie Nationale

Interpellés 3 mois plus tard

Grâce aux images, les enquêteurs réussissent à retrouver la moto et la Mercedes, et à remonter jusqu'à leurs propriétaires: un caissier Marseillais de 25 ans sur le deux roues. Et une agent immobilière valentinoise de 40 ans dans la voiture.

Tous les deux ont été interpellés ce jeudi matin à leur domicile et placés en garde à vue.

Relâchés, ils seront jugés en octobre prochain pour mise en danger de la vie d'autrui et les infractions au code de la route révélées par l'enquête. N'ayant pas été contrôlé en flagrant délit, leur permis de conduire n'est pas suspendu en attendant leur procès. En revanche, d'ici là leurs véhicules ont été placés en fourrière... Et c'est à eux, que reviennent les frais de gardiennage de ces 9 prochains mois.