VIDÉO - "On a eu l'impression que ça soulevait le sol" racontent les témoins de l'explosion à Cayeux-sur-Mer

Il est environ 7 heures ce lundi matin lorsqu'une énorme explosion retentit sur la commune de Cayeux-sur-Mer (Somme). Un bâtiment qui sert à la fois de remise, de garage et de cuisine sur un petit terrain de camping privé vient d'être soufflé. À l'origine de l'explosion, selon les premières constatations, une fuite de gaz. Il n'y a eu que trois blessés légers mais l'explosion a été entendue et ressentie à plusieurs centaines de mètres.

"On n'arrêtait pas de leur dire : mais vous êtes en vie !"

Isabelle dormait encore lorsque l'explosion a eu lieu. Elle habite juste à coté. Avec son mari Emmanuel, ils ont été parmi les premiers à porter secours aux deux occupants du terrain. "J'ai entendu un gros bruit, une grosse déflagration qui, pour moi, ne ressemblait à rien et j'ai entendu mon mari partir en courant" raconte-t-elle. Son mari, lui, a été témoin du souffle de l'explosion "avec tout ce qui était en suspension dans le ciel." Le premier réflexe d'Emmanuel a été d'aller voir sur place, d'aider ses voisins. "Il y avait un début d'incendie et comme il y a des bouteilles de gaz j'ai contenu le feu pour pas que les bouteilles chauffent. Après nous, on a recueilli les gens qui étaient sur le terrain pour qu'ils ne restent pas sur place".

Sur le terrain familial il y a quatre caravanes en partie éventrées, il n'y avait qu'un couple qui occupait l'une d'elles. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Sur le terrain familial se trouvent quatre caravanes en partie éventrées, il n'y avait qu'un couple qui occupait l'une d'elles. Les deux personnes sont indemnes mais très impressionnées, raconte Isabelle : "La dame était choquée, elle ne savait plus où elle était. Je pense qu'elle ne s'est pas rendu compte de ce qu'il s'est passé". "Ils étaient perdus, ils s'attachaient à des détails" raconte de son côté Emmanuel, "à des choses qui semblaient anodines, alors que nous, on n'arrêtait pas de leur dire : 'Mais vous êtes en vie !'", poursuit Isabelle, selon qui on n'est pas passé loin du drame. Sa voisine venait de se lever et allait préparer son petit-déjeuner dans le bâtiment. À quelques minutes près, elle aurait pu se trouver dedans.

De l'autre côté de la rue, un camping avec près de 200 mobil-home, tous complets

Le mobil-home de Thierry et Françoise donne sur l'allée des Garennes, en face du terrain où s'est produit l'explosion. Ils étaient réveillés mais encore dans leur lit. Thierry a du mal à décrire le phénomène : "Ma femme pourrait vous dire c'est comme de l'orage, mais c'est pire que ça. J'avais le regard sur l'extérieur, à travers la fenêtre de la chambre et j'ai vu un tas de débris voler en éclats" raconte-t-il. "On a vu plein de trucs redescendre du ciel, des bouts de papiers, des bouts de tissus, des bouts de plastique" décrit Françoise.

Du bâtiment il ne reste qu'un pan de mur et un énorme tas de gravats. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des jouets sont tombés de l'étagère, sur mon petit garçon

De l'autre côté de l'allée du camping, un peu plus loin donc, Marianne, son mari et l'un des enfants étaient en train de déjeuner lorsque la terre a tremblé. "On a même l'impression que ça soulevait le sol et que ça faisait trembler le mobil home. Des jouets sont tombés de l'étagère, sur mon petit garçon qui dormait, on a un petit pot de plante qui est tombé aussi". Le couple a pris le temps de rassurer les enfants, ils ont préféré rester sur place pour la journée et annuler la sortie prévue.

Il n'y a eu que trois blessés légers, dans le voisinage, dans le camping notamment. C'est le cas de Gaëlle. Elle préparait son café devant la fenêtre, en face de l'explosion, aux premières loges. "On a juste des problèmes d'acouphènes et des problèmes liés à la déflagration, mais c'est très, très bénin. Je pense qu'on a tous eu beaucoup de chance", estime-t-elle.

Trois blessés légers et des dégâts matériels

C'est d'ailleurs un avis partagé par les sapeurs-pompiers de la Somme. Fort heureusement l'explosion n'a pas provoqué d'incendie sur le terrain privé où se trouvent plusieurs pins et il n'y a eu que trois blessés légers dans cette zone densément peuplée de la commune. "Nous sommes dans un lotissement résidentiel, il y a beaucoup d'habitations, de résidences secondaires et plus de 200 mobil homes sur le camping" souligne le lieutenant-colonel Vincent Jourdain.

Les débris du bâtiment ont volé à plusieurs dizaines de mètres jusque dans le camping. Une tige en métal est venue se ficher net dans le mobil-home d'Yvette "Elle était plantée là-haut. C'est passé là !" confie-t-elle, "On s'est dit à ça près, elle passait dans le mobil-home là !" ajoute Yvette en pointant du doigt la fenêtre de son voisin.

Une tige en métal est venue se ficher net dans le mobil-home d'Yvette. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le souffle de l'explosion a aussi provoqué quelques dégâts sur les mobil-home : "Ce sont des trucs qui tiennent les fenêtres ouvertes qui ont sauté, du bardage qui s'est décroché. Il n'y a pas de vitre derrière donc ça n'a pas soufflé. Ce sont des choses matérielles à réparer" explique Marie-Pierre Thébaut, la patronne du camping.

Dans les maisons avoisinantes, des vitres ont été brisées et des toitures ont également été endommagées. Une enquête est ouverte. Selon les premières constatations c'est une fuite de gaz qui serait à l'origine de l'explosion.