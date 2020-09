VIDEO -"On a eu une hausse de 30% des faits de violences conjugales durant le confinement", France Victimes 37

Marie-Paule Carrey-le Bas est la directrice de France Victimes 37. Elle était l'invitée ce jeudi de France Bleu Touraine :

"On s'est dit qu'il était particulièrement inégal pour les personnes victimes qui habitent en dehors de la métropole de ne pas avoir le même niveau de service et le même droit à l'information que celles qui habitent à Tours."

Demain, l'ensemble des 15 brigades de gendarmerie du département pourront donc proposer une tablette numérique pour être en lien direct avec le service d'aide aux victimes de l'association.

"Pour accéder à notre service juridique, pour tout savoir sur les droits des personnes victimes d'infraction, pour connaitre les procédures à effectuer... "

Le huis-clos familial lors du confinement a mis une chappe de plomb sur ces violences intra-familiales"

"Selon nos chiffres, on a eu une augmentation de 30% des faits de violence conjugales, mais la majorité de nos activités se sont arrêtées avec le confinement, nous avons pu nous concentrer sur ces violences et nos services ont pu mettre en place peut-être plus facilement des mesures de protection de ces femmes à ce moment-là. Nous avons d'ailleurs remis un téléphone très grave danger à l'une d'elles.

Il y a également eu des violences sur les enfants. Mais là les enfants ont eu plus de mal à se signaler car ils devaient rester au domicile familial. L'école est souvent un bon relais pour informer des faits de violence et là ça n'a pas été le cas".