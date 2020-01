VIDÉO - À La Roche-sur-Yon, un député pris à partie par des manifestants opposés à la réforme des retraites

Une dizaine de syndicalistes et de "gilets jaunes" ont organisé un "pique-nique" devant la permanence de Patrick Loiseau, député En Marche, qui est venu à leur rencontre. La discussion était quelque peu houleuse.

L'échange a été quelque peu tendu entre des manifestants opposés à la réforme des retraites et Patrick Loiseau, de La République En Marche qui porte la réforme.

La Roche-sur-Yon, France

Le débat qui anime la société autour de la réforme des retraites, notamment depuis le début de la grève en novembre dernier, est à l'image de la discussion entre le député En Marche Patrick Loiseau de la 2e circonscription de Vendée et une dizaine de militants, syndicalistes et "gilets jaunes", ce vendredi 10 janvier 2020 peu après midi, qui se sont retrouvés devant sa permanence, dans le centre de La Roche-sur-Yon. De la colère d'un côté, et de l'autre, la position du gouvernement, en la voix d'un élu local, qui ne compte pas reculer.

À la fin de cet échange tendu, une déléguée CGT de La Roche-sur-Yon a convenu avec le député d'un rendez-vous dans le calme, autour d'une table, pour échanger à nouveau sur le sujet.