VIDÉO - À Lézan, le camping du Mas des Chênes encore ravagé après les inondations

Le sous-préfet au champs, plus exactement au camping. Jean Rampon, sous-préfet d'Alès était ce mardi au camping du Mas des Chesnes à Lézan (Gard). Il y onze jours, ce camping de 180 places (tentes, mobil-homes et chalets sur 12 hectares) au bord du Gardon a été ravagé par une crue subite. Résultat : 2,20 mètres d'eau et 1,5 millions de dégâts, couverts par l'assurance en totalité ou en partie. Au total, 23 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle.

La zone était inondable, mais l'eau n'avait jamais débordé dans cette proportion.

"Quand vous avez investi toute une vie de travail, et qu'une vague en deux heures détruit tout." Christophe Fernandez, propriétaire du camping du Mas des Chesnes

Au moins 15 millions d'euros de dégâts pour le millier de bâtiments endommagés lors de l'épisode cévenol, il y a une dizaine de jours, c'était le samedi 19 septembre. Ce chiffre provient de la réunion des assureurs concernés, ce mardi matin en préfecture, à Nîmes. Une étude récente montre qu'au cours des 20 prochaines années, les indemnisations des assurances liées aux inondations augmenteront de plus de 100 %, c'est à dire qu'elles seront multipliées par deux !