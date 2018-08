Rennes, France

Les pompiers ont été mis au courant vers 23h30 hier soir de l'incendie par... plus de 80 appels. Pour la plupart des habitants très inquiets de voir leur église brûler. La plupart sont venus voir les secours en action. Pierre est resté tard dans la nuit observer les pompiers à l'oeuvre. Devant ses yeux, une cinquantaine de pompiers en action avec les grands moyens : trois échelles et un bras élévateur de 34 mètres pour essayer d'atteindre le clocher embrasé. Impossible d'éteindre le feu depuis l'intérieur, le commandant Picaut gérait l'opération : "Il y avait un risque d'effondrement du clocher si on envoyait du personnel dans l'église. Ensuite, le foyer du feu était très élevé, ce qui était compliqué pour nous aussi." Le feu a pris dans le clocher, l'enjeu pour les pompiers étaient donc de le circonscrire au plus vite pour que le reste de l'édifice ne soit pas atteint ni les maisons aux alentours ou l'école située juste à côté.

Impressionnante intervention des pompiers sur l'église Sainte-Thérèse à Rennes 23h30. Le feu est maîtrisé mais le clocher brûle encore à 2h. pic.twitter.com/kdXQomgKyd — FB Armorique (@bleuarmorique) August 1, 2018

Ce fut chose faite vers 00h30 mais il a fallu attendre 2 heures et demi du matin pour qu'une équipe pénètre dans le bâtiment et puisse monter les escaliers menant au sommet du clocher pour éteindre les dernières braises. Une opération réalisée devant quelques habitants encore présents.

Annie, habitante du quartier, est très touchée par l'incendie de son église. Copier

Mona et Marine ne pouvaient pas dormir, L'incendie a ravivé de mauvais souvenirs : "C'est l'église du quartier, un repère pour tout le monde ici, c'est un endroit vivant, les jeunes se retrouvent devant, c'est terrible de la voir brûler... pour la deuxième fois en plus" déplore Mona. En 2001, un premier feu avait détruit une bonne partie de l'édifice. Cette fois-ci, les pompiers ont pu limiter l'incendie au clocher et même empêcher les cloches de s'effondrer.

La maire de Rennes, Nathalie Appéré, s'est rendue sur place, cette incendie lui a rappelé celui du 23 septembre 2001. Copier

La maire de Rennes, Nathalie Appéré s'est rendue sur place : "Je tenais à constater les dégâts et voir s'il fallait prendre des mesures mais heureusement le feu a été circonscrit. Je tiens à féliciter les pompiers de leur efficacité et mobilisation pour cette église chère aux Rennais." Comme tous les habitants croisés sur place, la maire a évoqué le terrible incendie de 2001. Elle a d'ailleurs discuté avec le vicaire général, le père Henri Chesnel et s'est engagée : "La ville sera bien sûr présente auprès du diocèse, propriétaire de cette église, pour la reconstruction." Près du vicaire, le père Léopold Diendéré. Invité pour quelques jours, c'est lui qui était en charge de la paroisse : "Quand j'ai vu les petits crépitements, j'ai cru que c'était des pétards puis ça s'est aggravé et lorsque j'ai ouvert les fenêtres, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. J'ai tout de suite prévenu le curé. Les pompiers sont arrivés très vite et je leur suis reconnaissant..." glisse-t-il avant de s'arrêter, ému.

Les équipes sont restées sur place toute la nuit pour sécuriser les lieux. Pour le moment, l'origine du feu n'est pas connue. L'une des hypothèses pourrait être un problème de courant puisque les cloches fonctionnent à l'électricité.