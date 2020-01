VIDEO -"A Tours, on a déjà perdu 10% de l'activité totale de l'année judiciaire", Christophe Régnard

Le président du tribunal judiciaire de Tours était l'invité ce mardi matin de France Bleu Touraine. La situation devient de plus en plus difficile après quasiment un mois de grève des avocats. Les affaires renvoyées se comptent par centaines.

Tours, France

Les affaires familiales, les procédures d'urgences en référé ou encore les contentieux de proximité sont les plus touchés par la grève des avocats. Une grève dure contre la réforme des retraites. Dans ces services, ce sont des centaines et des centaines d'affaires qui ont dû être renvoyées et on ne sait pas quand elles seront reprogrammées.

Je suis très attaché aux droits de la défense. Mais il y a d'autres principes d'égale valeur qui sont les libertés individuelles et le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Sauf qu'aujourd'hui, ( avec ce conflit ) on ne fait pas la part des choses entre ces trois impératifs", Christophe Régnard, président du tribunal judiciaire de Tours

Avec de graves conséquences sur les libertés individuelles.

En comparution immédiate, je vais devoir juger des gens qui n'ont pas été assistés d'un avocat en garde à vue. Et qui seront jugés sans avocat. Je peux comprendre la position des avocats mais à un moment, il faut être un peu raisonnable dans cette situation."

Conséquences aussi sur la surpopulation carcérale. Des prévenus restent en détention provisoire car leur procès est renvoyé. Résultat, le taux occupation à la maison d'arrêt de Tours atteint désormais les 229%.