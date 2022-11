VIDEO : abandonnée dans un champ, une chienne cadavérique découverte à Vauvert avec deux oreilles coupées

Kelly Lecoutre ne s'attendait pas à découvrir une telle scène le 2 novembre dernier, alors qu'elle se baladait à cheval avec des amis au milieu des vignes et des champs à Vauvert. Soudain, dans l'herbe, une chienne noire amorphe et abandonnée. "Elle était recroquevillée et cadavérique avec ses deux oreilles coupées" précise la jeune femme, propriétaire de l'écurie Del Reyes. Kelly descend aussitôt de son cheval et une fois, la stupeur passée, elle prend en charge la chienne. "On l'a portée jusqu'à l'écurie et puis, nous l'avons transportée en voiture jusqu'au vétérinaire à la Gallargues-le-Montueux" précise-t-elle.

"J'avais la haine. Pour en arriver là, il faut vraiment avoir un gros souci. Le ou la propriétaire lui a sans doute coupé les oreilles pour éviter que l'on retrouve sa trace. Car l'animal devait avoir une puce électronique" - Kelly Lecoutre

Une chienne finalement sauvée

Arrivée chez le vétérinaire, la chienne est auscultée, soignée, puis suivie pendant 24 heures. Finalement, elle est hors de danger. "Il faut encore qu'elle reprenne des forces" affirme Kelly. Depuis, la chienne a trouvé une famille d'accueil. Un surnom lui a même été donné. "Nous l'avons baptisée Hope". Hope, comme espoir en anglais. Tout un symbole.

