VIDÉO - Affaire Alessandri : 20 ans de procédure

Pernes-les-Fontaines, France

Après 20 ans de procédure, l'affaire Alessandri connaîtra-t-elle un nouveau rebondissement ? La veuve de Richard Alessandri s'est engagée dans un long combat pour la révision de sa condamnation. Si la Cour de révision annule l'ordonnance de non-lieu, l'affaire sera alors renvoyée devant une nouvelle juridiction.

Le rappel des faits

Dans la nuit du 16 juillet 2000, Richard Alessandri est abattu d'un coup de fusil. À 42 ans, il est directeur d’un Intermarché. Avec sa femme et deux de ses enfants, il habite à Pernes-les-Fontaines. Il est tué à bout portant, dans son lit, à côté de sa femme Edwige. Elle prévient les secours et raconte que des cambrioleurs seraient entrés dans la chambre. Mais les gendarmes ne trouvent aucune trace d'effraction.

Le plus jeune des fils, âgé de 13 ans, a des résidus de poudre sur les mains, mais aucune arme n'est retrouvée. En revanche, les enquêteurs découvrent des traces de pas et des mégots dans le jardin. Mais ils ne seront analysés qu'au bout de neuf ans et après trois procès. L'épouse et son fils aîné sont placés en garde à vue à l'automne 2000. Yohan accuse sa mère, avant de se rétracter.

L'épouse est condamnée à 10 ans de prison

Edwige Alessandri est condamnée à 12 ans de prison aux assises de Vaucluse en 2006. Ce verdict est confirmé en appel à Nîmes, mais censuré par la Cour de cassation. Nouveau procès devant les assises du Rhône en 2009 : 10 ans de prison pour l'épouse. Quelques semaines après, les mégots apportent une nouvelle information. Ils portent un ADN connu, celui d'un cambrioleur. Edwige Alessandri sort de prison en 2010, en liberté conditionnelle.

Elle s'engage alors dans un long parcours pour la révision de sa condamnation. De nouvelles investigations sont lancées en 2012, puis arrêtées en 2013 après une ordonnance de non-lieu. L'avocat du fils d'Edwige Alessandri a fait appel de cette décision.