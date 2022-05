VIDEO - Agression homophobe à Redessan : Vivien Gstalter, une "histoire terrifiante, d'une violence absolue"

A Redessan, dans le Gard, un couple homosexuel fait part d'une agression à son domicile et qui a duré plusieurs heures. "Je trouve cette histoire terrifiante, d'une violence absolue, dénonce ce mardi sur France Bleu Gard Lozère Vivien Gstalter, coresponsable de l'antenne APGL, association des parents Gays et Lesbiens, d'Occitanie . Et c'est un facteur très aggravant : dans cette maison, il y a deux enfants. De trois ans. Et ça dure depuis des jours. Là on est arrivé au summum lundi soir, avec des jets de pierres, de l'agression, des insultes homophobes, très ciblées et très violentes".

"Il y a des agressions dans le Gard. Mais en présence de famille et d'enfants, c'est la première fois que je suis confronté à une telle violence, et quelque chose d'aussi traumatisant. Surtout dans un petit village, d'où est d'ailleurs originaire l'un des deux (NDLR : l'un des deux papas agressés" Vivien Gstalter, coresponsable de l'antenne APGL, association des parents Gays et Lesbiens, d'Occitanie

Arrêtés par les gendarmes, 4 jeunes dont 1 mineur vont comparaitre devant la justice.