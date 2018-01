Metz, France

Le piquet de grève avait été installé dés 5h du matin devant la porte principale de la Maison d'arrêt de Metz-Queuleu. Une centaine d'agents (surveillants pénitentiaires, personnels administratifs, éducateurs...) ont bloqué durant une bonne partie de la matinée les accès à l'établissement.

Un mouvement de grève initié par les syndicats UFAP, CGT et FO, en solidarité avec leurs collègues agressés jeudi dernier par un détenu jihadiste à la prison de Vendin-le-Viel dans le Pas-de-Calais.

Les grévistes, en civil et en uniforme, avaient déployé des banderoles et allumé un feu de palettes et de pneus. Rien ne rentrait, ni ne sortait de la maison d'arrêt messine : pas de prise de services des agents, de livraisons ou d'extractions de détenus.

Les revendications portaient sur les mesures à mettre en place pour l'incarcération des détenus radicalisés, dont plusieurs à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu, selon les représentants syndicaux.

Certains sont à l'isolement, d'autre détenus de façon classique. L'administration ne fait rien tant qu'ils n'ont pas fait parler d'eux. Nous disons qu'il ne faut pas attendre" (Faouzi Kolli, délégué UFAP)

Faouzi Kolli, délégué UFAP à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu Copier

Les forces de l'ordre devant la maison d'arrêt de Metz-Queuleu, avant la dispersion des manifestants © Radio France - Clément Lhuillier

Vers 11h, le piquet de grève a finalement été dispersé, non sans mal, par les forces de l'ordre.

Des blocages similaires avaient également lieu devant les prisons de Sarreguemines, Nancy-Maxéville et Ecrouves (54).