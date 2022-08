Annemasse : 158 plants de cannabis découverts dans un appartement, un suspect écroué

Un Albanais a été condamné à 15 mois de prison ferme à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ce lundi pour trafic de stupéfiants. L'équivalent de 15.000 euros de marchandises ont été retrouvés dans un appartement d'Annemasse la semaine passée.

Un Albanais de 42 ans a été condamné ce lundi à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), après la découverte la semaine dernière de 158 plants de cannabis dans un appartement situé dans le quartier du Livron à Annemasse, dans le Genevois. Cette saisie représente l'équivalent de 6 kilos à la revente pour un montant total estimé à environ 15.000 euros. Placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu se livrer à un trafic. Condamné à 15 mois de prison ferme, et écroué, il a également interdiction de résider sur le territoire national.

Un hébergeur interpellé

Un deuxième suspect a également été interpellé le jour des perquisitions. Il s'agit d'un homme de 38 ans, originaire de Vénissieux, chez qui logeait ce ressortissant albanais : 7 autres plants de cannabis ont été découverts dans son appartement, situé dans le même quartier, à Annemasse. Ce second suspect nie, pour sa part, le trafic, mais il reconnaît la culture de cannabis pour son usage personnel. Il est convoqué par la justice le 30 novembre prochain.

C'est un voisin de l'appartement du logeur qui avait fait un signalement après avoir senti une forte odeur de cannabis. Après deux mois d'enquête et plusieurs opérations de surveillance, les perquisitions ont été menées jeudi 18 août, à l'aube, par les policiers de la BAC nuit et de l'Unité des stupéfiants et de l'économie souterraine (USES) du commissariat d'Annemasse.