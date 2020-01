VIDÉO - Après les violences dans le quartier de la Paillade à Montpellier, le ras le bol des habitants

Montpellier, France

Les habitants du quartier de la Paillade n'ont pas tous entendu les tirs au cœur du quartier, à deux pas de la tour d'Assas, avenue de Barcelone, mais tous en parlent. Une nuit de violences qui résigne les uns et inquiète les autres. Chacun a son avis sur la question.

"C'est à cause du trafic de drogue" estime Ahmed, un client du bar qui se trouve au pied de la tour d'Assas. "Notre quartier est laissé à l'abandon, il n'y a rien pour les jeunes. C'est un problème d'éducation", renchérit Mohamed qui vient prendre son café. Un peu plus loin, c'est une maman qui s'inquiète : "J'en ai marre de ce quartier, vous imaginez si nos enfants étaient dehors. On a entendu du bruit. au début, on a cru que c'était des pétards et puis, on est allé voir, et là, on a vu la police."

Le 31 décembre, à 22h30, un habitant du Grand Mail, avenue de Barcelone, appelle le 17 pour signaler qu'il a retrouvé un impact de balle sur la fenêtre de la chambre de ses enfants. Dans le courant de la nuit, une vidéo commence à tourner sur les réseaux sociaux. On y voit un homme armé qui menace quelqu'un à terre et tire des coups de feu, ne faisant aucun blessé. La vidéo est tournée depuis un immeuble à proximité.

Les agents de la BAC se rendent sur place et découvrent en effet plusieurs impacts dans le béton. Les enquêteurs ont dans un premier temps pensé à des tirs de kalachnikov, mais les examens balistiques ont démontré qu'il s'agissait de balles de calibre 5,56, munition de fusil d'assaut, et de calibre 12, utilisé pour les fusils de chasse.

Pour le moment, aucune interpellation n'a été réalisée. L'enquête est désormais confiée aux agents du service régional de la police judiciaire.