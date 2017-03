VIDEO | Attentat de Londres : les élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau de retour en France

Plus de 24 heures après l'attentat de Londres, 89 élèves et enseignants du lycée Saint-Joseph de Concarneau ont pu retrouver leurs proches ce jeudi soir, vers 21h30. Un retour et dans le calme et la discrétion. Les trois lycéens blessés sont eux encore en Angleterre. Les familles sont soulagées.

C'est le soulagement pour les élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau, leurs familles et leurs proches. Au lendemain de l'attentat de Londres, 89 lycéens sont rentrés ce jeudi soir. Ils ont d'abord atterri en avion à Quimper avant de se rendre à Trégunc, au collège Saint-Marc, à bord de deux cars. Leur arrivée s'est faite le plus possible à l'écart des caméras et des micros. De nombreux amis sont venus pour saluer leurs camarades.

C'est la fin d'un cauchemar ! J'étais tellement inquiète mercredi juste après l'attentat. De pouvoir serrer mon amie dans les bras, pouvoir discuter avec elle, ça soulage tellement" témoigne une élève

Oublier cet attentat sera long pour certains élèves

Pas d'effusion de joie donc, beaucoup de fatigue mais des sourires sur de nombreux visages. Notamment celui de cette mère de famille. Son fils revient enfin à la maison. "On va le chouchouter, le bichonner bien sûr ! Ce sera à lui de nous dire ce qu'il voudra faire", explique-t-elle. Mais elle est aussi consciente du traumatisme pour son enfant.

Dans quelques jours, les souvenirs surgiront sans doute dans la tête de mon fils. Ce ne sera pas facile de passer à autre chose" confie cette mère de famille

Tous ont évidemment une pensée pour leurs collègues restés sur place. Les trois lycées gravement blessés par la voiture folle sont toujours hospitalisés à Londres. Mais leurs jours ne sont pas en danger.