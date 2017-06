VIDÉO - Attentat de Londres : les joueurs de football de l'Arabie saoudite refusent d'honorer la minute de silence

Les joueurs de l'Arabie saoudite n'ont pas respecté la minute de silence avant un match contre l’Australie jeudi en hommage aux victimes de l'attentat de Londres. Devant la polémique, le patron du football saoudien s'est excusé.

C'est un geste qui a choqué l'Australie et au-delà. L'équipe nationale de l'Arabie saoudite a snobé une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Londres lors du match de qualification pour le Mondial 2018 qui se déroulait jeudi à Adelaide (en Australie). Deux Australiens figurent parmi les huit personnes tuées dans les attaques samedi dernier dans le centre de Londres, où une camionnette avait foncé sur la foule avant que trois individus ne poignardent des passants.

Quand le speaker du stade a sollicité une minute de silence avant le début du match, les joueurs de l'équipe australienne ont formé une ligne au centre du terrain en se tenant les bras sur les épaules. Mais la plupart des joueurs saoudiens se sont dispersés sur le terrain et certains ont poursuivi leur échauffement.

Saudi Arabia National Team Refuses to Line up in Moment of Silence to Honor London Attack Victims. pic.twitter.com/j1yKTV0mqR