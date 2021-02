VIDÉO : avant la neige, les camions bennes de Paris se transforment en saleuses

En prévisions des risques de neige et de verglas de ce mercredi matin, la Ville de Paris a organisé une opération de salage. Ce sont les agents de propreté de la Ville qui ont dispersé du sel mélangé à du sable et de la saumure sur 600 km de rues et sur la chaussée du périphérique.

Grosse opération de salage ce mardi à Paris. Une trentaine de saleuses ont arpenté la capitale pour traiter 600 kilomètres de rues et de chaussées de périphérique. Les camions ne sont pas des saleuses toute l'année : "pendant le reste de l'année, ils vont servir de laveuse par exemple. Et c'est le bloc arrière qui se retire, pour laisser place à une cuve que l'on remplit de sel et de saumure", explique Gino Fagard, qui supervise l'opération dans l'un des deux dépôts de sel et de saumure de la capitale, porte des Lilas.

Tous les camions peuvent être équipés de lames ou d'étraves pour racler la neige © Radio France - Caroline Félix

Les camions dispersent ensuite sur la chaussée un mélange de saumure et de sel "ce qu'on appelle de la bouillie", explique Nathalie Dessyn, cheffe de la "Fonctionnelle", le service opérationnel du service Propreté de Paris. Les voies prioritaires sont le périphérique, les boulevards des Maréchaux, les voies empruntées par les bus, et les voies en pente.

"C'est la température du sol qui nous intéresse, avec les risques de verglas. Donc on a des sondes météo qui prennent les températures de chaussée sur trois points stratégiques dans Paris", poursuit Nathalie Dessyn. "On essaie d'être au plus juste pour ne pas saler trop, parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences sur les végétaux."