VIDÉO - Bagarre mortelle entre élèves à Aucaleuc : "pour rien, on peut se retrouver entre quatre planches"

Aucaleuc, France

Devant l'entrée du centre de formation, un point rouge a été dessiné sur le sol par les gendarmes à l'endroit précis où Denis, apprenti boulanger de 16 ans, est tombé inerte lundi après-midi.

Il y avait énormément de personnes puisque c'était la sortie des cours. Il était environ 17h20, j'ai vu mon pote par terre complètement inconscient, raconte un ami de la victime.

"L'agresseur l'a traîné par terre, il l'a balancé contre le trottoir et lui a foutu des claques, je lui ai dit de s'écarter et je me suis occupé de Denis, je l'ai mis en position latérale de sécurité".

_"Un des amis de l'agresseur lui a dit 'casse-toi sinon tu vas prendre cher', il a fait un grand sourire à Denis avant de se barrer..."_, poursuit ce proche de la victime.

Beaucoup de questions en suspend

Les secours arrivent 10 minutes plus tard mais le pronostic vital de l’adolescent est déjà engagé. L'agresseur présumé âgé de 16 ans, apprenti serveur au CFA, s'est enfui à moto avec des amis. Interpellé plus tard puis placé en garde à vue, il a été mis en examen pour violences, relâché et placé sous contrôle judiciaire strict. Pourquoi cette bagarre ? Était-elle préméditée ? Y'avait t'il un différend entre les deux adolescents ? Et les coups ont-ils entraîné la mort ? Beaucoup de questions restent en suspend. Le parquet de Saint-Malo indiquait hier mercredi que les investigations se poursuivaient.

A Aucaleuc, l'émotion est vive, les proches de la famille ont collé des affiches un peu partout pour annoncer la marche blanche.

C'est une marche pacifique à la mémoire de Denis, un appel à la paix, explique Yann l'oncle de la victime.

Yann ne comprend pas comment son neveu, en première année d'apprentissage boulangerie, a pu mourir après une rixe devant l'entrée de son centre de formation : "C'est incompréhensible, on est là pour apprendre, on vit dans une société où on peut avoir un petit différend, régler ça par la parole mais là, pour trois fois rien, on peut se retrouver entre quatre planches, non ça va trop loin".

La marche blanche partira de la mairie d'Aucaleuc à 14h dimanche.