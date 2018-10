Un phénomène étonnant et inquiétant s'est produit le 4 octobre 2018 en plein centre de Lille. A l'entrée du parking de l'Ecole supérieure de journalisme, un groupe de 20 jeunes est arrivé, subitement, en plein jour, pour organiser une bagarre très violente.

Lille, France

Si vous avez vu le film américain "Fight Club", sorti en 1999, vous voyez ce que sont ces clubs de combats clandestins. A Lille, une affaire y fait penser.

Le 4 octobre, en fin d'après-midi, à 18h20, l'Ecole supérieure de journalisme, située dans le centre, juste derrière la place de la République, a constaté, images de vidéosurveillance à l'appui, qu'un groupe de jeunes avait choisi l'entrée de son parking pour organiser des bagarres.

Un combat très codifié, en cinq minutes

Dans un premier temps, un petit groupe de quatre entre dans le sas situé entre la rue Gautier de Châtillon et la grille d'entrée du parking. Il n'y a aucune hésitation, ils connaissent les lieux, sans doute pour les avoir repérés. Ils sont ensuite six, ferment la porte qui donne sur la rue, s'échauffent, enlèvent leurs pulls.

Pluie de coups de poing et de coups de pied

Au signal d'un jeune homme en noir, qui fait office d'arbitre, deux combats commencent, un contre un. Et le public arrive, une vingtaine de personnes, souvent très jeunes, qui semblent mineurs. C'est organisé puisqu'ils sont au courant du rendez-vous. Des coups de pieds, des coups poings sont échangés, l'un se retrouve frappé à terre. Il y a une pause, puis un deuxième round. Le tout dure cinq minutes, et le groupe repart aussi vite qu'il est arrivé.

C'est ultra-violent commente Pierre Savary, le directeur de l'Ecole de journalisme de Lille : "on a l'impression qu'ils se donnent un lieu de rendez-vous : 'on a un fight à tel endroit', et il y a des pics extrêmement violents, ils ne simulent pas, il y en a qui prennent cher".

Pierre Savary, directeur de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, commente les images de vidéosurveillance Copier

Appelez le 17 pour signaler ce type de comportements

L'Ecole supérieure de journalisme de Lille a porté plainte, des dégradations ont été constatées sur le portail du parking. La police du Nord affirme qu'il s'agit "d'un cas isolé", et qu'il n'y a pas de "phénomène" identifié de ce type dans le département. Elle rappelle qu'il faut contacter le 17 si l'on constate un comportement violent.