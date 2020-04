VIDÉO-Banderole "Macronavirus" : des centaines de personnes se prennent en photo pour soutenir une Toulousaine

Les soutiens se multiplient dans l'affaire de la banderole "Macronavirus", à Toulouse. Le 23 avril, une Toulousaine habitant la Roseraie a passé quatre heures en garde à vue au motif d'outrage au chef de l'Etat. Elle avait accroché à sa fenêtre une banderole où l'on pouvait lire "Macronavirus, à quand la fin?", que des policiers lui avaient dans un premier temps demandé d'enlever. Cette banderole fait référence à la Une du journal Charlie Hebdo du 29 janvier dernier. La section du NPA de Haute-Garonne avait rapidement réagi dénonçant une atteinte à la liberté d'expression.

500 selfies en moins de 24 h

Samedi, plusieurs associations et organisations politiques ont publié un communiqué commun, écrivant notamment : "Depuis le début du confinement des milliers de personnes accrochent banderoles et pancartes à leurs fenêtres pour dire ce qu’elles pensent de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. C’est l’un des rares moyens que nous avons pour exprimer nos revendications, le droit de manifestation ayant été suspendu dans le cadre du confinement. Nous, organisations progressistes et démocratiques toulousaines, appelons à ce que ces pratiques répressives cessent immédiatement et soient condamnées par le gouvernement ou ses représentants. Le dossier doit être refermé sans aucune poursuite." La CGT 31, ATTAC, la ligue des droits de l'homme ou encore le Parti de gauche 31, la France Insoumise et EELV ont signé ce communiqué et ont appelé les citoyens à envoyer des selfies, des photos d'eux-mêmes, avec le même slogan. Le lendemain, une vidéo a été mise en ligne.

Dans cette vidéo qui fait un peu moins de quatre minutes, publiée sur le compte facebook de la CGT CHU de Toulouse, on peut ainsi voir des centaines de photos qui défilent sur l'air de "Bella Ciao". On attend aussi des personnes parler : "On n'a pas le droit d'afficher une revendication, une question sur comment notre pays gère une crise sanitaire", dit par exemple l'un, quand une autre assure : "le délit d'offense au chef de l'Etat n'existe plus depuis 2013, on est face à une atteinte de la liberté d'expression (...), c'est de l'intimidation". 500 photos auraient été reçues en moins de 24 heures. Certains s'affichent avec un masque, d'autres sont en train de faire des grimaces. On notera aussi une photo de François Ruffin, député Insoumis de la Somme.

Quelles suites judiciaires ?

Selon le communiqué des associations et partis politique, on a fait comprendre à la Toulousaine placée en garde à vue "que l'affaire n'était pas terminée et que ses colocataires allaient également être convoqués." L'avocate de la jeune femme, Me Claire Dujardin, indique ce dimanche à France Bleu Occitanie qu'à sa connaissance il n'y a pas eu pour l'instant de suites.