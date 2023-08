VIDEO - Bastia : Un incendie dans un immeuble du quartier de l'Annonciade, 7 familles évacuées

À leur arrivée, les pompiers ont pu s’attaquer directement à l’incendie. Les habitants avaient évacué le bâtiment.

ⓘ Publicité

2 heures ont été nécessaires pour venir à bout de cet incendie d’habitation, quartier de l’Annonciade à Bastia. Une quarantaine de pompiers ont été engagés. 2 appartements ont été totalement détruits ainsi qu’une partie de la toiture de la résidence.

7 familles évacuées et relogées

« À notre arrivée sur place, l'immeuble avait été en partie évacué par des habitants et la police municipale qui est arrivée très rapidement sur les lieux et nous avons pu nous attaquer dès les premières minutes au sinistre », a indiqué José Mariani, commandant au Service d’Incendie et de Secours de Haute Corse.

Et d’ajouter : « À notre arrivée sur place, on a constaté que la toiture de cet immeuble d'habitation de 3 étages était totalement embrasée et on avait les flammes qui sortaient par des fenêtres de 2 appartements du dernier étage. L'intervention a été relativement simple du fait qu'on avait la certitude, à notre arrivée sur place, qu’il n'y avait plus aucune victime à l'intérieur. Ça nous a permis de nous focaliser essentiellement sur les actions d'extinction. Comme on est arrivé sur place et que 2 appartements étaient totalement embrasés, on n'a pas de certitude sur l'origine exacte de l'incendie. Il y aura probablement une enquête qui sera menée dans le cadre des mesures d'assurance et d'autorité, éventuellement ».

L’origine du sinistre est donc pour l’heure inconnue.

loading

Sur les 7 familles qui ont été contraintes d’évacuer leur appartement suite à cet incendie, 3 ont été relogées chez des proches. 4 ont dû s'installer dans un hôtel, relogement effectué par la mairie de Bastia qui était sur place.