VIDÉO - À bord de la voiture à PV de la police municipale d'Aubervilliers

La mairie d'Aubervilliers a présenté ce vendredi son arme fatale contre les stationnements dangereux ou gênants : une voiture équipée d'un système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (Lapi). Les policiers municipaux verbalisent cinq fois plus vite. Reportage à bord.

C'est le nouveau joujou des policiers municipaux d'Aubervilliers et le nouveau cauchemar pour ceux qui ont l'habitude de se garer en double file. Cette voiture, équipée de caméras et d'un systeme "LAPI-VAO" (lecture automatique des plaques d'immatriculation et verbalisation assistée par ordinateur), permet de verbaliser les véhicules mal garés sans s'arrêter. "Il y a quatre caméras, dont deux nocturnes pour bien voir l'immatriculation en reflet" explique le policier municipal installé côté passager. "Regardez, là il y a deux véhicules en infraction, j'appuie sur la caméra sur la droite et cela va flasher" décrit-il. En trente secondes, cinq véhicules sont verbalisés

13 800 PV depuis début novembre

La voiture à PV a débarqué début novembre à Aubervilliers et depuis, elle a déjà permis de dresser 13 800 PV de stationnement. "Avant, il nous fallait plus de temps, désormais on peut verbaliser 200 véhicules en même pas une heure alors qu'à pied, une quarantaine" se réjouit Sébastien Carette le chef de la police municipale. "Les agents constatent une infraction, enclenchent une validation et une photo est prise", décrit-il, rappelant qu'il y a une "double validation", une dans la voiture et une au bureau, par un agent assermenté.

Pour la mairie, qui a investi 100 000 euros pour se procurer ce joujou, l'objectif est de lutter contre les incivilités des automobilistes. La maire (PCF) assure que les habitants réclamaient : "les gens sont très contents, ils veulent même faire du bénévolat pour la conduire hors des heures de service de la police municipale" sourit Mériem Derkaoui.

Selon Auto Plus, les villes de Saint-Ouen, du Kremlin Bicêtre, de Rouen, Strasbourg et Toulouse sont déjà équipées. A Saint-Denis, la police municipale compte déjà deux "voitures à PV" de ce type.