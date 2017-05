VIDEO : Brahim, 18 ans, saute dans la Seine pour sauver une femme de la noyade

Mercredi, aux alentours de 13h, une femme tente de se donner la mort en sautant du pont qui relie Mantes-la-Jolie et Limay dans les Yvelines. Brahim et son copain Dimitri ont vu la scène depuis un bus, puis ils ont couru jusqu’à la Seine et lui ont sauvé la vie. Témoignage de l'un des deux héros.

Brahim ne s’attendait pas vraiment à ça quand il rentre de cours mercredi en fin de matinée. L’élève de 18 ans en première au lycée de Mantes-la-ville est dans le bus avec son copain Dimitri quand ils voient une femme qui s’apprête à se jeter d’un pont. Le pont qui relie Mantes-la-ville à Limay et qui surplombe la Seine. Le bus s’arrête, appelle les secours, ouvre ces portes mais la femme vient de sauter de plusieurs mètres dans l’eau.

Brahim et Dimitri courent jusqu’à la rive, et le premier se met en caleçon pour se jeter à l’eau jusqu’à la femme. Il nage et la traîne jusqu’à la berge.

Elle m’a dit qu’elle voulait mourir. Je lui ai répondu qu’elle n’allait pas mourir aujourd’hui! - Brahim

Il l’a ramène jusqu’au rivage et là son copain Dimitri avec d’autres témoins et les secours font une chaîne humaine pour les sortir de l’eau. La femme, d’au moins cinquante ans selon les pompiers, s’en est sortie en vivante. Pourtant, Brahim reste modeste :

Oui je suis fier, j’ai quand même sauvé une vie, mais j’ai surtout fait mon devoir de citoyen - Brahim

Un devoir de citoyen qui mériterait, au moins, une médaille du courage !