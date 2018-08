Haute-Savoie, France

Un simple filet d’eau. A la sortie de Boëge, l’état du Brevon inquiète la chargée de mission de la fédération de pêche de la Haute-Savoie. "_Quand l’eau est basse et très chaude, les poissons sont en stress." _Dans cet affluent de la Menoge, les truites sont donc en danger. "Le préférendum des salmonidés est entre 4°C et 19°C, explique Céline Chasserieau. Actuellement en pleine journée, la température de l’eau passe la barre des 20°C." Trop chaud et plus assez d’oxygène, "Les poissons finissent par mourir."

C’est donc pour essayer d’en sauver un maximum que la fédération de pêche de la Haute-Savoie multiplie les pêches de sauvegarde. Les poissons sont capturés (grâce à une canne à pêche électrique). "Ensuite on les place dans des cuves oxygénées pour les transporter là où il y a plus d’eau et plus fraîche", détaille Céline Chasserieau. Mais ces endroits sont e plus en plus rare. En quelques semaines, l’état de l’ensemble des rivières haut-savoyardes s’est considérablement dégradé. "On se retrouve comme en 2003 lors de la grosse canicule. La faune aquatique est en péril."