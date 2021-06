VIDEO - "Ce n'est plus désormais l'affaire Mia, mais l'affaire Rémy Daillet" réagit son avocat à Nancy

Rémy Daillet, finalement expulsé de Malaisie avec sa famille, arrivé en France ce mercredi 16 juin, a ensuite rejoint la cité judiciaire de Nancy.

Cette figure du complotisme a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges. Les enquêteurs et la justice le soupçonnent d'être impliqué dans l'enlèvement de l'enfant.

Selon l'avocat de Rémy Daillet, Jean-Christophe Basson Larbi, à son arrivée au tribunal de Nancy, son client ressent "du soulagement, de la sérénité mais aussi une certain forme de résignation "(...)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'avocat poursuit "nous n'avons que très peu d'illusion sur l'issue de cette journée qui semble déjà écrite avec un placement sous statut de mise en examen et une détention provisoire compte tenu de l'hystérisation médiatique et judiciaire jusqu'à présent dans cette affaire qui n'est désormais plus l'affaire Mia mais l'affaire Rémy Daillet, que l'on veut inquiéter en raison de ses opinions politiques et du mouvement qu'il a fondé, qui prône le renversement du régime français, un renversement pacifique, mais un renversement tout de même".