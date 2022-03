VIDEO - Retour sur un mois de guerre en Ukraine, depuis le début de l’invasion russe

Le 24 février, Vladimir Poutine annonçait une "opération" militaire en Ukraine et dans la foulée, les bombardements commençaient. Que s'est-il passé depuis le début de la guerre en Ukraine, envahie par les chars russes il y a un mois ?

C'était il y a un mois, le 24 février : Vladimir Poutine, le président russe, annonçait à la télévision une opération spéciale dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine pour "dénazifier" le pays et arrêter le "génocide" des pro-russes sur place. En réalité : le début d'une invasion et d'une guerre sur tout le territoire ukrainien. Retour sur un mois de guerre en Ukraine.