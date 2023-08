VIDÉO - Ce que l'on sait après le féminicide d'une femme, en pleine rue, en Savoie

Ce jeudi matin, une femme de 42 ans a été tuée, en pleine rue, dans une petite commune de Savoie, La Croix-de-la-Rochette, un village de moins de 400 habitants, situé dans le Val Gelon, non loin de Chambéry et de Montmélian. L'agresseur est toujours recherché par la police ce jeudi après-midi. Voici ce que l'on sait.

Que s'est-il passé ?

À 9h20, ce jeudi matin, une femme âgée de 42 ans a été mortellement agressée en pleine rue , dans le village de La Croix-de-la-Rochette, en Savoie, à la limite avec l'Isère. Elle venait de déposer son enfant à la crèche et sortait dans la rue quand l'agression a eu lieu. Elle rentrait chez elle à pied, accompagnée de son fils de trois ans, quand un homme "lui a porté plus d’une dizaine de violents coups au moyen d’une arme qui, d’après les constatations opérées sur place ultérieurement par le médecin légiste, pourrait être une arme de type machette" précise le procureur dans son communiqué.

Les rares témoins qui ont accepté de parler à France Bleu Pays de Savoie parlent d'une "mare de sang" et d'une scène "très choquante".

Qui est la victime ?

Âgée de 42 ans, la victime était policière au commissariat de Chambéry depuis deux ans et n'était pas en service au moment du drame. Elle y était affectée depuis 2021 et travaillait auparavant comme fonctionnaire de police à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Elle avait demandé sa mutation en Savoie, où elle avait refait sa vie et vivait avec un nouveau compagnon, "au sein d'une famille recomposée".

Selon une source proche de l'enquête, sa relation précédente, à Nice, était "tumultueuse" avec son ancien conjoint, dont elle avait divorcé en 2021. Celui-ci, avec qui elle avait deux enfants, avait déjà fait l'objet de "procédures". La piste du féminicide est donc privilégiée par les enquêteurs. Dans son travail, la victime "traitait elle-même des plaintes et des dossiers entre autres de violences intrafamiliales. Elle a aidé à défendre la société et au final elle en devient victime" a déploré Fabrice Galatioto, secrétaire national de la zone sud-est du syndicat Unité SGP-Police.

Que sait-on du suspect ?

L'ex-conjoint de la victime est le principal suspect, ils avaient deux enfants ensemble. L'homme, né en 1962, s'est enfui en voiture après l'agression. Il est actuellement recherché. L'homme était déjà connu de la justice pour des antécédents de "violences sur personnes, de harcèlement et menaces", toujours d'après Fabrice Galatioto. Jeudi soir, le procureur de la République précise que l'homme avait déjà été condamné, en 2020, "dans le cadre de la séparation, pour non respect d’une ordonnance de protection" au profit de la victime.

Depuis sa mutation en Savoie, la victime avait aussi déposé plainte contre son ex-conjoint pour non paiement de pension alimentaire, précise encore le procureur.

Où en est l'enquête ?

Le suspect est toujours recherché ce jeudi soir. Plusieurs dizaines de militaires sont mobilisés à sa recherche. Une enquête de flagrance a été ouverte pour assassinat et confiée à la Brigade des recherches de Chambéry et à la section des recherches de Chambéry.

Les enfants de la victime ont été pris en charge "en milieu hospitalier dans le cadre du protocole de protection des mineurs" et l'autopsie de la victime "aura lieu vendredi 1er septembre dans la matinée à l’institut médico légal de Grenoble" d'après le communiqué.

De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait part de sa "grande tristesse à l'annonce de ce qui, selon les premiers éléments, serait un féminicide, une policière hors service tuée sur la voie publique en Savoie. Pensées pour sa famille, ses proches et ses collègues", dans un message publié sur X (anciennement Twitter).

"Très choqué", le secrétaire national de la zone sud-est du syndicat Unité SGP-Police a souligné "nous policiers, on nous demande de mettre le maximum sur ce genre de faits et au final quel est le suivi ?", rappelant qu'il s'agit pourtant d'une "priorité du quinquennat Macron".

En France, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en 2021 par rapport à l'année précédente. Selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.