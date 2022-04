VIDÉO - Cédric Jubillar "a menti à plusieurs reprises", estime l'avocat des enfants du couple

Voilà dix mois que Cédric Jubillar est en détention provisoire, à la prison de Seysses, au sud de Toulouse (Haute-Garonne). L'homme est mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. La mère de famille a disparu en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines.

Laurent Boguet, l'avocat des enfants de Delphine et Cédric Jubillar, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

Pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveux. Qu'est-ce qui vous fait encore dire que Cédric Jubillar est coupable ?

Alors, je ne dirais certainement pas, à ce stade là, qu'il est coupable parce que je suis trop attaché à la présomption d'innocence. En revanche, s'il demeure dans les liens d'une détention provisoire, c'est tout simplement parce qu'il y a des réalités objectives qui font que la justice ne souhaite pas qu'il y ait des pressions, qu'il y ait des dissimulations éventuelles d'indices.

Et c'est vrai qu'en l'état, ces investigations extrêmement poussées, qui ont duré pendant plusieurs mois, sont un peu inquiétantes dans le cas de Cédric Jubillar. Parce que s'il est impossible de dire qu'il est coupable effectivement de la disparition de son épouse, en revanche, on peut affirmer qu'il a menti à de nombreuses reprises.

Il a menti aux juges d'instruction ?

Oui, sur le déroulement de cette fameuse soirée et en amont, sur la nature des relations qui étaient devenues celles de ce couple en instance de séparation. C'est à dire qu'on a le sentiment que l'on cherche à écarter un peu les zones aiguës du dossier, et en particulier sur le déroulement de cette nuit tragique.

On sait que l'usage qu'il a pu faire de son téléphone est totalement anormal par rapport à ses habitudes et qu'il inquiète puisqu'il a été éteint délibérément éteint, a priori pendant les heures les plus sensibles.

Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il l'entrave l'enquête ?

Non. Je crois qu'il exerce un droit fondamental qui est celui de conserver le silence. Il ne s'en prive pas. Il clame son innocence selon des formules qui, aujourd'hui, peuvent être regardées comme un peu incantatoires. Moi, je souhaite, en tant qu'avocat de l'administrateur ad hoc des enfants, qu'il ait dans cette enquête le souci d'exercer des devoirs de justiciable, mais également des devoirs de père.

Est-ce que vous confirmez qu'à plusieurs reprises, il n'a pas donné le bon code de sécurité de son téléphone portable aux enquêteurs ?

Je confirme, vous avez une information qui est exacte.

Que disent les expertises psychiatriques et psychologiques de Cédric Jubillar ?

Elles sont en cours. Vous dire que nous ne les attendons pas avec impatience serait vous mentir. Je crois qu'effectivement, la personnalité singulière de Cédric Jubillar interroge. Ces experts vont nous apporter des zones d'éclairage.

Mais ne sont toujours pas des preuves formelles...

Non, absolument pas. C'est toute la difficulté, de toute façon, d'un dossier où il manque un corps et un déroulement cohérent.

Si le corps de Delphine est retrouvé demain, pensez-vous que Cédric Jubillar va continuer de nier les faits ?

Je crois qu'il en a la capacité. C'est à dire que si le corps était découvert sans que ça puisse le rattacher de près ou de loin à une action de Cédric Jubillar, je pense qu'il est dans un état d'esprit qui permettrait effectivement de nier ce type d'évidence. Il est dans une stratégie de déni absolu, quoi qu'on lui avance. (...) On a quelqu'un qui résiste effectivement à toutes les sollicitations qui lui sont adressées.

Vous pensez que Cédric Jubillar (présumé innocent), a été aidé ?

La question se pose, parce que si c'est lui, il a été appelé à agir dans un laps de temps relativement resserré. C'est vrai que la complicité de quelqu'un qui lui apporterait un moyen de locomotion peut être envisagée.

Quelqu'un de sa famille ?

Pas nécessairement. Vous savez, Cédric Jubillar parle beaucoup. Il a parlé en amont, mais il a annoncé qu'effectivement, si Delphine le quittait, ça pourrait mal se passer. Et en aval, il s'est livré à quelques déclarations.

Une confrontation est annoncée pour le 12 mai. Il sera confronté à qui ?

Plusieurs confrontations peuvent être envisagées. Il peut être confronté d'abord à sa propre mère. Je crois que ça avait été envisagé dans le cadre de l'instruction. Nous verrons, mais plus certainement, il risque d'être confronté au codétenu qui indique avoir reçu des confidences de sa part.

Est-ce que de nouvelles fouilles sont prévues dans les prochains jours ?

Elles ne se sont en réalité jamais interrompu, et j'y suis très sensible de ma position. Parce qu'au-delà du travail d'investigation, la nécessaire recherche du corps, les enfants doivent effectivement pouvoir récupérer leur mère.

Comment vont les enfants ?

Du mieux qu'ils peuvent. C'est à dire qu'ils sont entourés d'amour. Ils ont trouvé en la personne de leur tante maternelle et de son entourage un soutien efficace et puis tout simplement un nouveau foyer.

Ils sont aidés par des psychologues ?

Oui, c'est absolument nécessaire et d'ailleurs, c'est un travail qu'ils doivent accomplir. J'ai presque envie de dire quotidiennement, et sans doute au-delà, très au-delà du sort qui sera réservé sur le plan judiciaire à ce drame.

Ils peuvent échanger avec leur papa qui est en détention ?

Il n'y a pas d'incapacité de principe. En revanche, très clairement, les contacts sont sporadiques à l'initiative du père. Mais ces échanges relèvent d'une sphère d'intimité qui a été suffisamment flouée pour qu'on s'interdise d'entrer dans les détails. Ça leur appartient.