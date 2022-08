VIDÉO - Chantier Lyon-Turin : des manifestants évacués par les gendarmes à Avrieux, l'un d'eux en garde à vue

Le chantier préparatoire au Lyon-Turin a été bloqué par une trentaine de manifestants ce mardi matin à Avrieux, près de Modane, en Savoie. Depuis cinq jours, chaque matin à partir de 6h, ils empêchaient la circulation des camions-toupies (remplis de béton), amenés à se rendre sur le chantier des puits de ventilation d'Avrieux. La gendarmerie a évacué les lieux et libéré la route à la mi-journée. Les camions-toupies ont pu finalement accéder au chantier dans l'après-midi.

L'un des manifestants, un représentant du collectif Vivre et Agir en Maurienne a été placé quelques heures en garde à vue, avant d'être libéré en fin d'après-midi. Le député Nupes de la Savoie Jean Francois Coulomme a participé à l'opération de blocage du chantier, comme il l'a relaté dans plusieurs tweet.

Un mouvement de blocage entamé la semaine dernière

Lundi matin, au quatrième jour de blocage, une vingtaine de manifestants avaient été verbalisés par les forces de l'ordre car ils refusaient de débloquer la route. Malgré ces verbalisations, ils avaient reconduit leur action de blocage mardi matin. Un important dispositif de gendarmerie avait été mis en place : une soixantaine de gendarmes, dont 30 gendarmes mobiles.

Le Lyon Turin est un projet contesté par les associations écologistes et fait régulièrement l'objet de manifestations. "Les passages répétés et importants de camions (...) mettent en danger les populations des villages aux rues étroites et sans trottoirs", expliquaient la semaine dernière les manifestants dans un tract. "Les habitants ne supportent pas les forêts tronçonnées, les prairies éventrées, les sources taries, les terres agricoles, les zones humides détruites et recouvertes de gravats".

Le Lyon-Turin, tunnel ferroviaire de 57,5 km est en cours de creusement sous les Alpes entre la vallée de la Maurienne (Savoie) et le Piémont, côté italien. Une vingtaine de TGV et quelque 160 trains de marchandises doivent l'emprunter à l'horizon 2030. Le chantier du tunnel avoisine les neuf milliards d'euros.