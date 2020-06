VIDÉO – Cherbourg : les policiers se rebellent contre le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner

Après Coutances, Saint-Lô et Granville, les policiers de Cherbourg fustigent le discours du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner sur les violences policières. Une cinquantaine d’agents ont déposé leurs menottes ce vendredi à la mi-journée devant le commissariat de Cherbourg.

On est dans le monde des Bisounours

Sur fond de musique de « Oui-Oui » ou de «l’île aux enfants », Alexandre Lahaie du syndicat Unité SGP Police dénonce notamment l’annonce de l’abandon de certaines méthodes d’interpellations comme la technique de « l’étranglement », au cœur des débats depuis la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

« On est dans un monde des Bisounours. Je suis pragmatique. Comment voulez-vous interpeller une personne si on ne doit plus l’amener au sol, si on ne doit plus la menotter. »

C'est allé trop loin

La manifestation est soutenue par le syndicat des cadres de la police. Son représentant David Ecourtemer réclame le départ de Christophe Castaner.

« C’est allé trop loin. Ce n’est pas la première fois qu’il y a des propositions absurdes. La seule chose qui pourrait faire reculer la vindicte des policiers, c’est une démission du ministre de l’Intérieur »