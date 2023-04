VIDÉO - Coincés sur l'A89 à cause d'un véhicule à contre-sens, des jeunes de Dordogne improvisent une chenille

De nombreux automobilistes se sont retrouvés bloqués sur l'autoroute A89 samedi soir à cause d'un véhicule à contre-sens. Les gendarmes ont été appelés peu après 22h30, parce qu'une voiture roulait dans le mauvais sens sur l'axe Bordeaux-Brive, au niveau de Boulazac.

Le temps que les gendarmes interviennent et essayent de retrouver la voiture, la circulation a été complètement bloquée pendant 50 minutes selon ASF. Les automobilistes ont été prévenus par des messages lumineux, les accès ont été fermés et les barrières baissées au niveau des péages. Finalement, vers 23h30, la circulation a pu reprendre car la voiture en cause n'a pas été retrouvée.

Des jeunes de Trélissac sortent danser

Des jeunes de Trélissac se sont retrouvés parmi les véhicules bloqués au péage de la Bachellerie. Ils rentraient en bus de trois jours à Paris où ils ont suivi les sélections en équipe de France de la kayakiste périgourdine Manon Hostens.

Les jeunes du club ado de la ville ont fait passer le temps, en improvisant une chenille, une macarena et un paquito. Ils ont même été rejoints par d'autres automobilistes.