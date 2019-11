VIDÉO - Comment les enquêteurs vont travailler pour comprendre l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn

Mirepoix-sur-Tarn, France

L’enquête judiciaire sur l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn a été confiée par le parquet de Toulouse aux gendarmes de Haute-Garonne. Lundi, quelques heures après le drame, les pompiers et les enquêteurs se sont évidemment d’abord occupés de l’aspect humain. Le but était de remonter le corps du chauffeur du poids-lourd. Cela a été fait par les plongeurs des pompiers à 22h30 lundi soir. Le balisage du camion et de la Clio ont été aussi été réalisés. Des bouées orange flottent ainsi sur le Tarn pour ne pas perdre la trace des deux véhicules.

Des GPS pour une reconstitution numérique

Mais ce mardi matin, un travail plus technique débute. Il est mené par une dizaine de gendarmes de l’identification criminelle. Des enquêteurs techniciens et scientifiques qui depuis 10h sont en train de modéliser la scène du drame. Avec des repères fluo, des images de drone et des boules blanches GPS, ils vont reconstruire numériquement les lieux. Et c’est grâce à ces données qu’ils pourront faire une reconstitution virtuelle de l’accident. Cette technique a par exemple été utilisé pour l’accident de car de Millas. Les photos des pompiers et gendarmes plongeurs seront aussi extrêmement utiles dans pour la reconstitution.

Le camion remonté pas avant des semaines

Concernant le camion qui est au fond de l'eau, les autorités estiment qu’il se passera des semaines voire des mois avant qu’on ne le remonte. D'autant que la saison avec les fortes pluies n’est pas du tout propice à ce travail.