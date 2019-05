VIDÉO - Corrèze : un accident hallucinant entre un camion et une caravane arrêtée en pleine voie sur l'autoroute

Nespouls, France

La gendarmerie de la Corrèze évoque "un miracle", au moment de rendre compte des conséquences d'un accident hallucinant survenu sur l'autoroute A20 et dont la vidéo vient d'être mise en ligne. La scène en dit long sur les dangers de la route et l'importance d'adopter un comportement responsable.

De nuit, arrêté sur la voie de droite sans feux de détresse

Les faits ne sont pas récents, " ils datent d'environ deux mois " fait savoir un interlocuteur de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière, sollicité par France Bleu Limousin pour préciser les choses. Mais, pour des raisons judiciaires, les images ne viennent d'être rendues publiques que ce lundi. L'accident s'est précisément produit au point kilométrique 285 sur l'A20, dans le sens Nord-Sud, de Brive vers Cahors. On est ici commune de Nespouls, quelques dizaines de mètres avant la sortie n°53 qui permet d'accéder à l'aéroport de Brive.

"Ils s'étaient arrêtés à cause d'un différend"

En pleine nuit, vers 23h, les images sont tournées par la caméra intégrée au gps du conducteur d'un camion de 3,5 tonnes. Celui-ci circule normalement, " même en dessous de la vitesse maximale autorisée ". Au loin, on distingue les feux arrières allumés rouge d'un véhicule, dont le camion se rapproche. Il s'avère que cet ensemble constitué d'un fourgon et d'une caravane est à l'arrêt, sans feux de détresse, sur la voie de droite de l'autoroute. Juste avant le choc, on distingue des individus sur la bande d'arrêt d'urgence. Renseignement pris, " _ces six ou sept individus, dont un enfant en bas âge, ont expliqué qu'_ils s'étaient arrêtés à cause d'un différend ". Ce qui relève du miracle, c'est que, lors du choc, certains se trouvent devant le capot du fourgon arrêté en pleine voie. Finalement, deux personnes sont blessées et souffrent de fractures. " Rien d'irréversible " fait-on savoir à France Bleu Limousin. De nuit, le conducteur du camion " ne se serait pas rendu compte du danger ", raison pour laquelle il ne s'est pas déporté sur la voie de gauche pour éviter la caravane.