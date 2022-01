VIDEO - Crash du Mont Saint-Odile : 30 ans après, ces questions qui hantent toujours les survivants

30 ans après le crash de l'avion d'Air Inter sur le mont Saint-Odile en Alsace, les familles des victimes et les survivants de l'accident qui a eu lieu le 20 janvier 1992 sont plus dans l'amertume que dans la colère. Elles gardent le souvenir de la lenteur des secours.

Trente ans après, les survivants du crash du Mont Saint-Odile en Alsace ont encore le souvenir amer des heures d'attentes dans le froid et la neige. Le soir du 20 janvier 1992 à 19h20, le vol 5148 d’Air Inter qui assure la liaison entre Lyon et Strasbourg disparait des écrans radars. Dans l’avion qui doit atterrir à l’aéroport de Strasbourg Entzheim, il y a 90 passagers et 6 membres d’équipage. L’avion s’écrase à 800 mètres d’altitudes au lieu-dit La Bloss à 3 kilomètres du Mont Saint-Odile. Il n’y aura que 9 survivants. Les secours mettront plus de 4 heures à évacuer les rescapés.

Chaque année, depuis, les victimes et les survivants se retrouvent pour une cérémonie sur les lieux du crash.

Des heures d'attente pour les rescapés

Pour les victimes, le choc est immense, le petit Romain, 8 ans encore hébété raconte à l’hôpital ces heures d'attente dans le froid. "Je voulais qu’il soit un cauchemar, mais ça n’en était pas un".

Les survivants qui ont attendu 4 heures s’interrogent sur la lenteur et la désorganisation des secours dès le début du drame. Sur son lit d'hôpital Nicolas Skourias raconte le chaos : "Pour nous évacuer ça a été toute une comédie. On ne pouvait pas passer sur les rues parce qu’il y avait les camions militaires qui arrivaient. En plus on s’est paumé. C’était un peu le cafouillage."

L'évacuation des rescapés le soir du crash du mont Saint-Odile. © Maxppp - Mathieu Lersch

La lenteur des secours

Olivier Vogel, reporter de Radio France Alsace envoyé sur place cette nuit là, garde les images gravées dans sa mémoire. Il se souvient s'être posé la question aux premières heures de la catastrophe de la lenteur des secours. 30 ans après la catastrophe, et malgré deux procès, elle n'a jamais été résolue : "Plus de quatre heures et demie avant de découvrir l'épave et surtout les rescapés. Ça semble énorme. On est à quelques kilomètres de Strasbourg et malgré l'importance des moyens déployés, on entendait des hélicoptères, on voyait des camions de l'armée, des camions de pompiers et il s'est passé quatre heures et demie avant qu'on ne découvre l'endroit où était cet appareil".

Après deux procès et un pourvoi en cassation tous les prévenus y compris Airbus et le concepteur de l’avion ont été relaxés. Le rapport final du Bureau enquête accident a mis en avant une erreur de pilotage. Il a aussi pointé le manque d'un capteur permettant d'indiquer la proximité du sol. Les A320 en seront tous équipés après le crash.